Chantal Lacroix retrouve les gens qu’elle a aidés

Avec Donnez au suivant, On efface et on recommence et Huit heures pour la cause, Chantal Lacroix a aidé bien des gens, au fil des ans, à traverser toutes sortes d’épreuves. Avec sa nouvelle émission Que sont-ils devenus?, elle retrouve certaines de ces personnes afin de voir le chemin qu’elles ont parcouru.

Diffusée les lundis sur Canal Vie, Que sont-ils devenus? est une série de dix émissions de 30 minutes, où l’animatrice et son équipe présentent ce que sont devenus ceux à qui elle a voulu redonner espoir.

« Nous sommes venus en aide à plusieurs personnes et c’est aujourd’hui l’occasion de connaître la suite de leur histoire », mentionne l’animatrice, au début de la première de la saison.

Des personnes qui avaient des problèmes physiques qui les limitaient, qui vivaient des deuils difficiles, qui étaient victimes de violence conjugale ou qui avaient des travaux de rénovation à compléter et qui faisaient face à des situations difficiles et qui leur semblaient insurmontables.

Une mise à jour où l’animatrice prend de leurs nouvelles, voit ce qu’ils sont devenus et constate comment leur vie a changé.

Dans la première émission, présentée lundi à 21 h, Chantal Lacroix retrouve Jocelyn Gilbert et Nathalie Roy qui ont vécu des moments extrêmement difficiles à la suite du suicide de leur fille Justine.

Chantal Lacroix et son équipe avaient accepté, dans l’émission On efface et on recommence, de modifier le garage où la cadette de trois filles s’était enlevé la vie. Un endroit rempli de souvenirs douloureux.

Une intervention qui a permis, après les travaux et lors du dévoilement, d’associer le garage à un moment heureux et d’évacuer une certaine tristesse.

Quatre ans plus tard, la famille dit avoir retrouvé une certaine forme de bonheur, même si la perte de Justine demeure toujours douloureuse par moment.

« Le but de notre demande était de changer le film que nous avions dans nos têtes. Le beau côté de ça, c’est qu’on n’a pas déménagé. On garde tous nos beaux souvenirs avec Justine. C’est venu tout régler le côté qu’on n’avait pas le goût de revenir chez nous. Je n’aurais jamais pensé ça. On a évolué dans notre deuil et ça va bien », a lancé Jocelyn Gilbert.

Le passage de l’émission On efface et on recommence a aussi amené Jocelyn Gilbert à quitter son emploi de jour dans un garage et à lancer à plus grande échelle, avec ses filles, une entreprise d’entretien ménager commercial qui occupait ses soirs de semaine.

Impressionnée

Chantal Lacroix retrouve aussi David Lafrenaye et sa sœur Sarah Laurier, qu’elle avait aidés en 2015 dans l’émission Donnez au suivant.

David avait un problème de strabisme qui affectait grandement sa vision. Sarah a reçu des traitements d’orthodontie pour aligner ses dents.

La jeune femme, qui cachait sa bouche et ses dents avec sa main lorsqu’elle s’exprimait, n’hésite plus, aujourd’hui, à faire rayonner son sourire. Elle est aussi plus confiante.

« Ça m’a rendue tellement plus heureuse et plus fière », précise-t-elle.

Pour son frère David, ce passage à l’émission Donnez au suivant a tout changé.

« Ce n’est pas compliqué, ça a changé nos vies. Ça a transformé la personne que je suis », a-t-il indiqué.

Victimes de violence durant leur enfance et placés dans une famille d’accueil, David Lafrenaye et Sarah Laurier ont repris contact avec leurs parents biologiques à la suite de leur passage à Donnez au suivant. Ils donnent aussi des conférences à des familles d’accueil.

« Ils ont eu un parcours pas facile et de voir où ils sont rendus aujourd’hui, ça m’impressionne à chaque fois », lance l’animatrice.

► Que sont-ils devenus? est diffusée les lundis à 21 h sur Canal Vie. Rediffusions les mardis (11 h 30), vendredis (20 h), samedis (13 h) et dimanches (19 h)