Quatre ans après la sortie de sa comédie noire Whitewash qui mettait en vedette Marc Labrèche et Thomas Haden Church, le cinéaste québécois Emanuel Hoss-Desmarais propose avec Birthmarked un film familial charmant mais imparfait.

Réalisateur montréalais qui a beaucoup travaillé dans le milieu de la publicité, Emanuel Hoss-Desmarais aime visiblement s’amuser avec les styles et les influences. Autant on sentait dans son premier long métrage, Whitewash, des inspirations du cinéma des frères Coen (spécialement le film Fargo), autant l’univers de Birthmarked rappelle à l’occasion celui des comédies fantaisistes de Wes Anderson (La famille Tenenbaum, L’Hotel Grand Budapest).

Tourné dans les Laurentides, Birthmarked se démarque d’abord par sa distribution internationale composée notamment de l’actrice australienne Toni Collette (Little Miss Sunshine) et du Britannique Matthew Goode (The Imitation Game). Collette et Goode y incarnent un couple de scientifiques qui, à la fin des années 1970, décident de mener une expérience inédite sur leurs trois enfants. L’objectif ? Démontrer qu’il est possible d’aller à l’encontre du bagage génétique d’un enfant afin de prouver la supériorité de l’acquis sur l’inné.

Pour ce faire, les deux scientifiques décideront de partir s’installer dans un chalet isolé à la campagne afin d’élever leurs enfants de manière à ce qu’ils deviennent des artistes et non des scientifiques comme eux.

Humour décalé

Film un brin nostalgique bercé par une trame musicale comprenant des chansons des années 1970 et 1980 (de Rodriguez à Iron Maiden !), Birthmarked séduit d’entrée de jeu par son univers singulier et son ton légèrement absurde.On se laisse facilement charmer par cette famille dysfonctionnelle, mais attachante et son projet totalement insensé.

Malgré la folie des personnages, Toni Collette et Matthew Goode réussissent à incarner le couple de scientifiques avec beaucoup d’aplomb, alors que les trois jeunes acteurs qui campent les enfants brillent par leur jeu naturel. Mention spéciale aussi à la Québécoise Suzanne Clément qui vient apporter son étincelle au film avec quelques scènes réussies.

Mais après une première partie prometteuse dans laquelle la comédie prend le dessus, le film finit par s’égarer en prenant une tangente plus dramatique dans le dernier acte.

Plombé par une finale qui s’étire, le film perd alors de son humour et peine à émouvoir. Dommage.

Birthmarked, les trois petits cobayes (3,5)

Un film d’Emanuel Hoss-Desmarais

Avec Toni Collette, Matthew Goode et Suzanne Clément. À l’affiche.