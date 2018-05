GOODFELLOW, John Percival



A l'Hôpital Général d'Almonte, Ontario le 21 mai 2018 à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur John Percival Goodfellow, époux de feu Gloria Loughren. Il demeurait à Smiths Falls, Ontario, autrefois de St-Gabriel-de-Valcartier.La famille recevra les condoléances à partir de 13 h. Il laisse dans le deuil ses enfants: Natalie (Jonathon Herbert), Donna (Mark Craig), feu Dennis (Catherine Picard); ses petits- enfants: Jason (Sarah), Dylan, Braden, Heather, Garret et Ava; ses frères et ses soeurs: feu Robert (Marilyn), Dorothy (feu Nelson Lothrop), Norma (feu Clifford Brown), Joan (Andy Watt), feu Noreen (Thomas McCune), Clifford (Sandra); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Loughren: Linda (feu Jean-Louis Johnston), Carol (feu James Monaghan), Douglas (Margo), feu Gérard et feu Léonard (Colette) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3, T 418-683-8666, cancer.ca ou à un organisme de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.