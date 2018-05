Doses d’adrénaline estivales

Vivez des sensations fortes cet été en planifiant quelques activités qui déclencheront des poussées d’adrénaline assurées. Que ce soit dans l’eau, dans les airs ou quelque part entre ciel et terre, vivez l’aventure !

La via ferrata du parc national des Grands-Jardins et celle du Parc de la Chute-Montmorency proposent différents parcours sportifs en montagne combinant la randonnée et l’escalade. Que vous soyez débutants, intermédiaires ou avancés, franchissez en petits groupes (huit personnes maximum) des parois rocheuses sur lesquelles des câbles, des poutres, des échelles, des ponts et des passerelles ont été installés pour faciliter vos déplacements et rendre votre excursion encore plus trépidante. Découvrez la faille de Boischatel et le flanc rocheux du prestigieux mont du lac des Cygnes d’un tout autre point de vue et imprégnez-vous de l’environnement à couper le souffle qui les entoure. L’équipement de sécurité est fourni et l’activité est dirigée par un guide professionnel. Pour réservation, tarifs et règlements : www.sepaq.com