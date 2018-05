LEVINE, André



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Monsieur André Levine, survenu à Québec, le 17 mai 2018, à l'âge de 70 ans. Il était l'époux de Denise Déraps, fils de feu Georges Levine et de feu Gertrude Boutin. Il habitait à Québec. Selon ses volontés, aucune cérémonie ne sera célébrée. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles: Cindy (Yannick Beaulieu) et Jennifer (Vincent Vidal); ses petits-enfants: Léonie et Laurence Beaulieu, Maïka et Sarah Vidal; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Déraps; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les soins prodigués et pour leur accompagnement en fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5. Tel : 418 525-4385.Courriel : www.fondationduchudequebec.ca