Le Québec sera représenté pour la première fois depuis 2015 aux 500 Milles d’Indianapolis avec la participation aujourd’hui de Zachary Claman De Melo.

Et dire que le nom du jeune montréalais ne figurait pas sur la liste des inscrits il y a deux semaines à peine.

Mais une blessure subie par Pietro Fittipaldi, qui devait occuper le baquet de la monoplace de l’écurie Dale Coyne Racing, a soudainement changé ses plans.

« Je savais que j’étais l’un des candidats pour le remplacer, a-t-il raconté en entrevue téléphonique au Journal. J’ai attendu que mon téléphone sonne... Et, oui, il a sonné. C’est un rêve devenu réalité, disons, plus tôt que prévu. »

Claman De Melo n’a pas tardé à démontrer, lors de ses premiers tours de roues en IndyCar qu’il n’était pas intimidé à Indianapolis, lui qui avait déjà roulé sur le célèbre tracé ovale de deux milles et demi dans la classe inférieure, l’Indy Lights.

Devant des... champions

Le Montréalais de 20 ans s’élancera aujourd’hui de la 13e position sur la grille de départ après avoir maintenu une moyenne de 226,999 lors de ses quatre tours de qualifications dimanche dernier. Sa performance lui a permis de devancer de grosses pointures de la spécialité et d’anciens vainqueurs de cette classique, dont Ryan Hunter-Reay, Takuma Sato et Alexander Rossi.

« Je crois en mes chances de gagner, a-t-il poursuivi. Je me suis senti à l’aise dès ma première journée d’essais. Alors tous les espoirs sont permis. »

Alexandre Tagliani est le dernier québécois à avoir pris part au Indy 500 en 2015. Jacques Villeneuve, lui, est le seul représentant de la Belle Province à l’avoir gagné, en 1995, avant de faire le saut en F1.

Claman De Melo est le deuxième pilote le plus jeune du plateau des 33 partants cette année, devancé par le Brésilien Matheus Leist âgé de 19 ans.

« Plusieurs personnes ont cru que je n’avais pas de place ici cette année et que je ne réussirais pas à me qualifier, a-t-il conclu. Je respecte leur opinion. Mais moi, je n’ai jamais douté de mes capacités. Et j’entends aussi faire changer la perception de ces gens après la course. »

Pour la passe de quatre ?

Même s’il a perdu son poste de pilote à temps plein au sein de l’écurie Penske à la fin de la saison 2017, Helio Castroneves s’est vu accorder une autre chance, probablement sa dernière par son employeur de longue date, de remporter les 500 Milles d’Indianapolis pour la quatrième fois.

S’il y parvient, il rejoindra au sommet, les trois seuls pilotes à avoir réussi cet exploit, soit A.J. Foyt (1961, 1964, 1967 et 1977), Al Unser père (1970, 1971, 1978 et 1987) et Rick Mears (1979, 1984, 1988 et 1991).

Le vétéran brésilien s’élancera de la neuvième place lorsque le drapeau vert sera agité aujourd’hui vers midi, heure de l’Est.

Castroneves est le dernier à avoir remporté le Indy 500 deux années consécutives, en 2001 et 2002. Il a aussi paradé dans le cercle du vainqueur en 2009.

Baptême aussi pour Wickens

Robert Wickens sera l’autre Canadien à prendre le départ de la course. Le Torontois en sera, comme son jeune compatriote Claman De Melo, à sa toute première expérience au Indy 500. En revanche, et à la surprise générale, son coéquipier chez Schmidt Peterson, James Hinchcliffe, n’a pas réussi à se qualifier.

Enfin, après sept ans d’absence en Série IndyCar, Danica Patrick tentera pour une dernière fois de remporter cette course célèbre, elle qui, en principe, mettra un terme ce soir à sa carrière de pilote.

Celle qui s’élancera du septième rang, compte sept participations au Indy 500. Son meilleur résultat a été obtenu en 2009 quand elle a rallié l’arrivée à la troisième position.

