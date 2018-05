LeBron James et les Cavaliers évitent l’élimination

LeBron James a offert une autre performance magistrale et les Cavaliers ont évité l’élimination en l'emportant au compte de 109-99 contre les Celtics de Boston, vendredi à Cleveland.

Les deux équipes ont ainsi signé trois victoires dans cette finale de l’Association de l’Est de la NBA.

James a amassé 46 points, dont 17 uniquement au deuxième quart. L’ailier a également donné un dur coup aux visiteurs en réussissant deux paniers de trois points lors des dernières minutes de la rencontre. Il s’agissait d’un septième match d’au moins 40 points pour lui depuis le début des éliminatoires.

Le joueur-vedette a également récolté 11 rebonds et neuf mentions d’assistance.

Kevin Love a pour sa part quitté le match après une collision avec Jayson Tatum.

Terry Rozier et Jaylen Brown ont mené la charge dans une cause perdante, récoltant respectivement 28 et 27 points.

Les deux équipes croiseront le fer une septième et ultime fois dimanche, au Massachusetts.