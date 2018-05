Les éternels Stones de retour sur la route

Increvables, en forme et presque éternels, les Rolling Stones sont de retour. Jagger, Richards, Watt et Woods, qui ont tous franchi la barre des 70 ans, ont lancé, le 17 mai dernier, une nouvelle série de concerts en territoire européen.

Chaque fois que l’on pense que c’est peut-être la dernière des dernières tournées, les Stones remontent sur les planches. Comme si le temps n’avait aucune emprise sur le noyau fort du groupe.

À 70 ans, le guitariste Ron Wood est le petit jeune de la formation, suivi par les « Toxic Twins », Mick Jagger et Keith Richards, qui ont fêté leur 74e anniversaire, et le doyen Charlie Watts, à la batterie, qui aura 76 ans le 2 juin.

Des Stones qui pourraient faire la barbe à bien des jeunes musiciens, qui lèvent le drapeau blanc après 90 minutes de spectacle.

Dans un clip mis en ligne le 16 mai sur YouTube, on voit Mick Jagger se réchauffer et se dandiner sur scène, lors d’une répétition à Dublin, en Irlande. Une vidéo qui a fait bien des envieux et des jaloux et dans laquelle le flamboyant chanteur est loin de faire ses 74 ans.

Les Stones, qui sont actifs depuis presque 56 ans, sont toujours généreux avec des concerts à grand déploiement, où ils revisitent, sans chigner, leurs plus fameuses chansons.

Les Sympathy for the Devil, You Can’t Always Get What You Want, It’s Only Rock ‘n’Roll (But I Like it), Honky Tonk Women, Miss You, Start me Up, Brown Sugar, Jumpin’ Jack Flash, Gimme Shelter et (I Can’t Get No) Satisfaction, interprétées en rappel, sont, bien sûr, au programme.

Le Times a accordé cinq étoiles au concert donné par le groupe à Dublin, en Irlande, le 17 mai dernier.

Pour cette tournée, qui suit celle de 14 spectacles qui a eu lieu en Europe l’automne dernier, la formation britannique tient un sondage sur les réseaux sociaux, où les fans peuvent choisir un des titres pour le concert de la soirée.

Les spectateurs ont eu droit, après deux spectacles, à Wild Horses et Under my Thumb.

Cette deuxième partie de tournée, lancée le 17 mai au Croke Park à Dublin, visitera la Grande-Bretagne, où le groupe n’avait pas joué depuis 2013, puis Marseille en France, Stuttgart en Allemagne, Prague en République tchèque et Warsaw en Pologne.

Un nouvel album en chantier

Et pour ceux qui pensent que cette tournée sera peut-être la dernière des dernières, ne vous inquiétez pas. Jagger, Richards et compagnie ont envie de lancer un 23e album studio. A Bigger Bang, leur dernière collection de chansons originales, remonte à 2005.

« C’est tellement plaisant de jouer avec ce groupe. Ce n’est que le début, et il n’y a rien qui va nous arrêter », a fait savoir l’optimiste Keith Richards, au début de la tournée.