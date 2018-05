Les tweets de Trump: mensonges et projection

Fidèle à son habitude, Donald Trump passe son samedi à broyer du noir en pitonnant sur son portable. Aujourd’hui, il a sévi au moins neuf fois sur Twitter et trois de ses tweets révèlent deux traits récurrents du président: il ment effrontément et il projette ses propres torts sur ses adversaires politiques.

C’est samedi et le temps doit être drôlement long dans les appartements privés de la Maison-Blanche, alors le président Trump tweete. Son premier ce matin soulignait la bonne nouvelle de la libération d’un prisonnier au Venezuela, pour laquelle il n’hésitera pas à se donner tout le crédit. Quoi qu’il en soit, tant mieux pour le principal intéressé, qui transitera ce soir dans le bureau ovale pour un petit photo-op. Ce sont plutôt plusieurs autres tweets qui ont attiré mon attention.

Put pressure on the Democrats to end the horrible law that separates children from there parents once they cross the Border into the U.S. Catch and Release, Lottery and Chain must also go with it and we MUST continue building the WALL! DEMOCRATS ARE PROTECTING MS-13 THUGS. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 mai 2018

Dans celui-ci, Trump en appelle aux démocrates du Congrès pour mettre fin à la politique inhumaine qui consiste à séparer les enfants de leurs parents, peu importe leur âge, lorsque des immigrants irréguliers sont interceptés à la frontière. Trump pratique ici à la fois le mensonge et la projection. Cette pratique est effectivement inhumaine, mais elle n’a rien à voir avec les démocrates. Elle résulte plutôt de directives récentes explicitement émises par l’administration Trump pour dissuader au maximum l’immigration dite illégale. Dans un discours au début de mai, l’Attorney General Jeff Sessions annonçait officiellement cette politique en disant que toute personne mineure interceptée à la frontière serait considérée comme étant arrivée sur le territoire seule (voir ici). Au Congrès, ce sont les démocrates qui ont unanimement et fortement dénoncé cette pratique. Du même souffle, le président accuse le parti adverse de protéger les meurtriers de MS-13 en refusant de lui accorder leur appui pour la construction d’un mur, ce qui est ridicule. Est-il besoin de rappeler, d’ailleurs, que Trump avait formellement promis que ce mur serait entièrement payé par le Mexique et ne coûterait donc pas un sou aux Américains.

Nouveau tweet, nouveau mensonge. Un peu plus tard ce matin, Trump écrivait ceci, à propos d’un reportage du New York Times qui cite un représentant de l’administration Trump affirmant qu’il était devenu impossible de tenir le sommet entre Trump et Kim Jong-un le 12 juin, en raison du temps trop court pour planifier l’événement suite à l’annulation du sommet annoncée jeudi dernier.

The Failing @nytimes quotes “a senior White House official,” who doesn’t exist, as saying “even if the meeting were reinstated, holding it on June 12 would be impossible, given the lack of time and the amount of planning needed.” WRONG AGAIN! Use real people, not phony sources. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 mai 2018

Dans ce tweet, le président accuse le Times d’inventer une citation par une source bidon. Dans les faits, la citation en question provient d’un représentant officiel de la présidence qui parlait ouvertement devant un grand groupe de reporters de plusieurs médias et qui disait clairement que la Maison-Blanche considérait extrêmement improbable la tenue d’un sommet le 12 juin (voir ici). Beaucoup des problèmes qui affligent les communications de l’administration Trump sont dus au fait que le personnel de la présidence est particulièrement loquace et a une tendance très singulière à éventer à peu près tout ce qui se passe derrière les portes closes d’une Maison-Blanche en proie à une constante désorganisation.

Finalement, une journée sur Twitter ne serait pas complète pour Trump s’il ne s’appliquait pas à désavouer l’enquête sur l’affaire russe et à attaquer la crédibilité des enquêteurs.

With Spies, or “Informants” as the Democrats like to call them because it sounds less sinister (but it’s not), all over my campaign, even from a very early date, why didn’t the crooked highest levels of the FBI or “Justice” contact me to tell me of the phony Russia problem? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 mai 2018

Ici, il revient sur ses accusations fabriquées de toutes pièces selon lesquelles sa campagne aurait été espionnée par le FBI pour des raisons politiques commandées par Obama. Il demande pourquoi le FBI ne l’a pas contacté au sujet des ingérences russes. C’est un mensonge. Dans les faits, des agents du FBI l’ont dûment informé de la situation peu de temps après sa nomination comme candidat républicain (voir ici).

This whole Russia Probe is Rigged. Just an excuse as to why the Dems and Crooked Hillary lost the Election and States that haven’t been lost in decades. 13 Angry Democrats, and all Dems if you include the people who worked for Obama for 8 years. #SPYGATE & CONFLICTS OF INTEREST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 mai 2018

When will the 13 Angry Democrats (& those who worked for President O), reveal their disqualifying Conflicts of Interest? It’s been a long time now! Will they be indelibly written into the Report along with the fact that the only Collusion is with the Dems, Justice, FBI & Russia? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 mai 2018

Dans ces deux tweets, Trump accuse le procureur Mueller et son équipe d’être à la solde du Parti démocrate et d’être discrédités par des conflits. C’est faux. Mueller est un républicain et les règles internes du département de la Justice sont suffisamment sévères pour que tout problème de conflit d’intérêts réel ait pu être détecté et réglé lors de la constitution de l’équipe d’enquêteurs. En parlant de conflits d’intérêts, Trump devrait plutôt regarder dans sa propre cour, car son administration, sa propre famille et lui-même accumulent tellement de conflits d’intérêts qu’on peut plus surnommer son style de gouverne «kleptocratie». Évidemment, les mensonges de Trump sont souvent accompagnés d’une bonne dose de projection.

J’entends déjà les attaques des apologistes de Trump qui pointeront les quelques éléments vaguement factuels contenus dans les tweets de leur maître à penser (ce que Stephen Colbert appelle «truthiness») pour dire qu’il doit bien avoir raison puisqu’on peut identifier quelques bribes de vérité dans ses déclarations. Quand il est question de défendre Trump, les limites de ce qui est acceptable sont constamment repoussées, ce qui porte une bonne partie de son électorat à normaliser sa présidence. Pendant ce temps, il continue à mentir et à repousser vers ses adversaires toutes les critiques qui peuvent légitimement lui être adressées.

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM