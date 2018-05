Les VR rapportent gros

Q: Mon beau-père vient de commencer sa tournée du Canada, des États-Unis et du Mexique dans son Winnebago. Devrais-je investir dans les VR ?

R: Les fabricants de VR n’ont jamais fait autant d’argent et il n’y a pas de nids-de-poule en vue !

Mais un autre phénomène favorise cette industrie à l’image un peu ringarde : les milléniaux (la génération des 11-33 ans). Ils considèrent les VR comme une forme de voyage à long terme abordable, conviviale et « hip ». Ils apprécient surtout ses avantages comparés au camping sous la tente : écrans télé, grands frigos et, évidemment, WiFi permanent.

Les trois leaders du marché, le consolidateur Thor Industries (THO), mieux connu par sa filiale Airstream, célèbre pour ses roulottes « futuristes » en aluminium, fabriquées depuis 1930 et utilisées par la NASA, le classique Winnebago (WGO) et le détaillant Camping World Holdings (CWH), ont explosé en Bourse l’an dernier. D’autres fabricants très actifs sont cotés, tels REV Group (REVG) et Ford Motor Company (F), mais un grand nombre de joueurs ne le sont pas.