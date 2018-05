L’héritage musical des légendes de la chanson

De Patrick Bourgeois à Leonard Cohen, en passant par Pierre Lalonde, France Gall et Johnny Hallyday, les mélomanes ont perdu de nombreuses idoles au cours des dernières années. Mais Mario Pelchat est bien déterminé à garder leur mémoire vivante avec l’album Nos incontournables – Les grands disparus. « Je ne veux surtout pas qu’on oublie ni les chansons ni les interprètes », confie le chanteur.

Pour certains, ces chanteurs et chanteuses étaient des modèles, des icônes, ou encore des mentors. Mais pour Mario Pelchat, plusieurs d’entre eux étaient des amis. Il allait donc de soi qu’il s’entoure à son tour d’amis pour rendre hommage à ces disparus, l’hiver dernier.

Déjà en tournée avec ses hommages à Roger Whittaker et Alain Morisod et Sweet People en compagnie de Laurence Jalbert, Paul Daraîche, Natasha St-Pier, Cindy Daniel, Christian Marc Gendron et Manon Séguin, Mario Pelchat a rapidement eu l’idée d’inclure un bloc durant lequel les interprètes reprennent des succès de certains artistes nous ayant récemment quittés.

« Je ne m’attendais pas à ce que ça ait un tel succès. Après chaque chanson, les gens dans la salle étaient debout. Des ovations aussi fréquentes, ce n’est pas quelque chose qu’on voit régulièrement. Alors dès que la tournée s’est terminée, on s’est dit qu’on devrait en faire un album », raconte Mario Pelchat.

En souvenir de Patrick

Le lendemain de la toute dernière tombée du rideau, ces artistes se réunissaient déjà en studio pour graver leurs voix sur disque leurs versions de Donne-moi ta bouche, Ella elle l’a, Halleluia et autres Pourquoi t’es dans la lune. Une expérience par moments très émouvante, notamment pour l’enregistrement de Tu ne sauras jamais, mégasuccès de Patrick Bourgeois et les B.B.

« Patrick, on l’a tous côtoyé. Alors je voulais qu’on unisse tous nos voix sur la deuxième moitié de la chanson, comme lors de ses funérailles. Je me souviens avoir entendu tous les gens rassemblés dans l’église chanter Tu ne sauras jamais ensemble ce jour-là. C’était comme si cette chanson avait été écrite spécialement pour ce moment, pour nous permettre de lui lancer une dernière dose d’amour. Alors c’était important pour moi de refaire ça en clôture d’album », confie Mario Pelchat.

Certains remarqueront que le nom de Maurane brille par son absence sur cet album-hommage aux grands disparus. Malheureusement, le disque était déjà terminé, le 7 mai dernier, lorsque la chanteuse s’est éteinte à l’âge de 57 ans. Mais son décès ne passera pas sous silence pour autant. Avec une tournée de spectacles prévue pour l’hiver 2019, Mario Pelchat et sa bande ont bien l’intention de greffer aux spectacles quelques titres de l’icône belge.

« Ébranlé »

« Elle était une immense interprète et une des plus belles voix de la francophonie. J’ai chanté en duo avec elle dans le passé, je la connaissais bien. J’ai été réellement ébranlé par son départ. C’est sur qu’on va ajouter des chansons de Maurane. On ne peut pas passer à côté », promet le chanteur.

L’album Nos incontournables – Les grands disparus est en vente maintenant.