Prête à sacrifier sa vie pour sauver ses enfants

Une jeune famille jetée à la rue par un violent incendie survenu hier à Saint-Hubert peut se compter chanceuse d’être encore en vie après l’explosion de bonbonnes de propane entreposées près de leur maison.

« Quand je me suis réveillée, il y avait du feu partout. J’ai sorti Lilya par la porte patio du côté et je suis retournée à l’intérieur pour aller chercher mon autre fille », raconte Annick L’Italien, une sinistrée et mère de la fillette de 9 ans.

Elle s’est ensuite souvenu que sa plus jeune de trois ans était chez son père cette nuit-là.

« Je m’étais dit : “Moi, je vais mourir, mais certainement pas mes enfants”, raconte-t-elle encore avec émotion. En passant la porte, il y a eu une explosion. »

Il était environ 1 h 30 hier matin quand un incendie s’est déclaré accidentellement à l’avant de sa résidence, située au parc de maisons mobiles Le Marquis dans l’arrondissement Saint-Hubert, à Longueuil.

Photo Axel Marchand-Lamothe

Explosion

Deux bonbonnes de propane étaient entreposées sur le côté de sa maison et des batteries dans le garage.

La déflagration a causé l’embrasement de l’habitation de son voisin qui était heureusement absent.

« Je me suis fait réveiller par un gros boom, comme un coup de carabine, se remémore Gaétan Bernier, un voisin qui a été épargné. J’étais certain que ma maison allait y passer aussi. »

Celui qui est aussi vice-président de l’association des résidents du parc soutient qu’avec une nuit venteuse, les dégâts auraient pu s’étendre à trois ou quatre autres résidences.

Mme L’Italien habitait dans sa maison depuis juin dernier et doit maintenant repartir à zéro, même si elle est assurée. Tout ce qui restait après le brasier était des vêtements, intacts, dans la sécheuse.

« On pleurait pour nos choses, mais l’important, c’est qu’on est en vie », philosophe-t-elle.

Soutien

La petite communauté n’a pas hésité à se mobiliser.

« On se sentait impuissant quand le feu était en cours, mais on fait tout pour les aider », raconte Geneviève Pelletier, une voisine et amie qui a lancé un appel à tous sur les réseaux sociaux.

Toutous, boîte à lunch et sac d’école n’ont pas tardé à suivre.

Lors du passage du Journal, les passants venaient déposer des vêtements et des jouets pour les sinistrés. Mme L’Italien s’est même vu offrir une résidence temporaire.

Des gestes qu’elle appréciait grandement et lui donnaient la force de se relever de cette mésaventure.

« Ce sont surtout les souvenirs, c’est fini, note Mme L’Italien. Et on n’a pas retrouvé Orion, notre chat. »