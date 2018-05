Tami Neilson encore meilleure, et un hommage à Oscar Peterson

Disons-le tout de suite, Tami Neilsen a du mordant. Après deux passages remarqués à Montréal, elle revient avec une nouveauté qui fera sans contredit votre été. Entre le soul des belles années et la puissance cuivrée de l’écurie Stax, la nouveauté Sassafrass! vous fera bondir de joie. En plus de la musique classique, le Festival de musique de chambre de Montréal rendra hommage au pianiste Oscar Peterson avec la présence de son contrebassiste et ami Dave Young.

Lors du passage de Tami Neilson en octobre 2017 au Club Soda, voici ce que nous écrivions : « Des influences qui vont de la “fonderie” Stax à Mavis Staples et de Shirley Bassey à la légendaire Mahalia Jackson, Tami Neilson conjugue le tout, sans jamais copier ». Nous ajoutions qu’une section de cuivres aurait certainement donné un peu plus de punch. Eh bien, la question est résolue. Avec cette nouveauté toute scintillante, avec des octanes de soul bien répartis, la jeune chanteuse vient de franchir une nouvelle étape. Elle est toujours aussi caustique dans ses propos. Écoutez deux fois plutôt qu’une Stay Outta My Business, vous aurez rapidement compris que le message est puissant. Avec une voix qui couvre presque trois octaves et une amplitude majeure, elle fait résonner Smoking Gun, Devil in a Dress et le poignant Women’s Pain qui, là encore, évoque le souvenir de l’immortelle chanteuse que fut Mahalia Jackson. Si le registre change un peu, puisque nous retrouvons une puissante section de cuivres qui apporte beaucoup plus de mordant à ses interprétations, Tami Neilson reste fidèle à son style, sans artifices. Un travail bien fait, presque artisanal, qui touche directement au cœur.