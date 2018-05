Une fable pleine de mordant

Ce nouveau roman de Philippe Claudel, qui est membre de l’Académie Goncourt et de l’Académie Royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique, a réellement réussi à nous marquer. Et on est pratiquement certain qu’il en sera de même pour vous.

Par un matin gris de septembre, les corps de trois hommes noirs seront découverts sur la plage de galets volcaniques de l’une des paisibles îles de l’Archipel du Chien. Trois malheureux qui ont tenté de fuir la guerre, la violence ou la misère à bord d’une embarcation de fortune dans l’espoir de refaire leur vie en Europe.

Motus et bouche cousue

On ne sait donc peut-être pas qui ils sont, mais on sait très bien d’où ils viennent, l’Afrique n’étant qu’à quelques dizaines de milles de là...Les courants n’ayant encore jamais apporté le moindre cadavre jusqu’à ce petit coin de paradis essentiellement peuplé de paysans et de pêcheurs, le maire – la seule personne de l’île à détenir officiellement un certain pouvoir – prendra ainsi très vite les choses en main, en demandant à tous ceux qui ont vu les dépouilles de garder le silence afin de ne surtout pas ébruiter cette macabre affaire. Car si les autorités et les journalistes du continent venaient à en entendre parler, le consortium qui est sur le point d’investir des millions dans un vaste projet immobilier susceptible de créer des centaines d’emplois et d’inciter les jeunes du coin à rester pourrait fort bien tout annuler. Le hic ? L’instituteur récemment engagé pour remplacer la coriace octogénaire qui a enseigné à presque tous les habitants de l’île aura beaucoup de mal à tenir sa langue et, de ce fait, on lui réservera un sort presque aussi terrible que celui des trois migrants échoués.

Une fable grinçante magnifiquement racontée, qui en dit long sur l’égoïsme et la lâcheté des hommes.

Tout sur mon chien

C’est la suite d’Une mère, l’une des comédies familiales les plus sympathiques qu’on ait lues l’an dernier. Et pour être honnête, on ne savait pas du tout qu’elle allait faire partie d’une trilogie. Du coup, avec ce deuxième opus, on a eu le plaisir de retrouver la fantasque Amalia qui, entourée de ses enfants et de sa petite chienne Shirley, a su encore une fois nous arracher bon nombre de sourires.

L’affaire Isobel Vine

Après avoir dirigé pendant 16 ans la brigade des homicides de Melbourne, Darian Richards vit désormais dans un coin tranquille de la Nouvelle-Galles-du-Sud. Une retraite anticipée qui ne durera cependant pas, puisque son ancien patron viendra le trouver pour lui demander d’enquêter sur la mort d’Isobel Vine qui s’est produite en 1990, à quelques pas seulement de quatre jeunes flics. Un polar (et un auteur !) à découvrir sans faute.

Les tapas !

Grâce à ce petit livre, on pourra cuisiner en un tournemain quantité de délicieuses tapas pendant les chaudes soirées d’été. Au menu ? Des banderillas (brochettes de foie de volaille au safran, brochettes de moules panées, etc.), des cassolettes (fèves au chorizo, palourdes au xérès, etc.), des bouchées (croquettes au fromage, bâtonnets de courgettes croustillants, etc.) et des platillos (tortilla, piments doux au gros sel, anchois frais marinés, etc.).

Paris secret

Ce pavé de 1000 pages nous entraîne aux quatre coins de la Ville lumière pour nous permettre d’en découvrir les aspects les plus insolites. On apprendra par exemple que dans le 7e arrondissement, il y a déjà eu une association des hommes demandés en divorce, qu’un prêtre a ouvert Le bistrot du curé au beau milieu d’un boulevard inondé de sex-shops ou que, non loin de la rue d’Oberkampf, il est possible de visiter l’un des appartements dans lequel Édith Piaf a vécu.

La terre des morts

Douze jours après qu’une strip-teaseuse parisienne ait été retrouvée étranglée et complètement défigurée aux abords d’une déchetterie, le commandant Stéphane Corso, de la brigade criminelle, se verra chargé de l’enquête. Une sordide affaire sur laquelle un autre commandant de la brigade s’est déjà cassé les dents, pas la moindre piste ni le moindre suspect ne figurant encore au dossier. Un « détail », Corso ne reculant habituellement devant rien pour parvenir à ses fins.

Alors qu’ils s’attendaient à traquer un ancien client frustré ou un pauvre type en mal de sensations fortes, Corso et son équipe ne tarderont pas à comprendre qu’ils devront s’enfoncer très loin dans le monde de la porno hard et des pratiques SM ultraviolentes pour trouver le véritable coupable. Et autant le préciser tout de suite, certaines scènes se situent carrément à la limite du supportable, l’écrivain français Jean-Christophe Grangé ayant manifestement pris un malin plaisir à mettre toutes les déviances possibles et inimaginables au programme.

Ceci étant dit, il signe un vrai bon thriller bourré d’action et de rebondissements surprenants, et même si on a parfois peiné à le lire, on en a particulièrement apprécié le rythme et le dénouement, Grangé étant passé maître dans l’art d’écrire des histoires impossibles à lâcher.