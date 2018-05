Voici le nouveau tatouage d'Ariana Grande en mémoire aux victimes de Manchester

Un an après l’attentat à la bombe durant le concert d’Ariana Grande à Manchester, la chanteuse a décidé de rendre un hommage tout spécial aux 22 victimes en se faisant tatouer un symbole très significatif pour les habitants de la ville.

Pour souligner la tragédie, Ariana s’est donc fait tatouer une petite abeille avec des ailes en cœur derrière son oreille gauche.

Cet emblème a pris forme le mois après l’attentat, alors que des milliers de résidents de Manchester ont voulu montrer leur soutien aux victimes et aux survivants en se faisant graver une abeille ouvrière à titre de commémoration.

Pour eux, la signification de cet insecte représente l'énergie et le sens de la communauté de la ville et est un symbole fort depuis la révolution industrielle. Les abeilles sont également présentes dans les armoiries de Manchester et sur de nombreux bâtiments publics.

Il était donc naturel pour la chanteuse de suivre le mouvement des citoyens afin de garder à tout jamais un souvenir tragique graver sur sa peau.

D’ailleurs, dans une récente entrevue accordée au magazine Time, Ariana a confié qu'elle a encore du mal à faire face à ses sentiments face à cette triste tragédie.

