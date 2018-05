TOUZIN, Janine



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre maman Janine Touzin ce 19 mai 2018 à l'âge de 83 ans et 11 mois, fille de feu Adrien Touzin et de feu Alice Lanouette. Elle laisse derrière elle son époux Georges-Henri Levasseur, sa fille Lucie (Denis Maynard) et son fils Louis. Suite à une longue maladie notre maman bien- aimée va rejoindre ses 2 autres enfants, Lise et Line ainsi que Mère Julienne du Rosaire, Dominicaine Missionnaire Adoratrice pour qui elle a depuis toujours une dévotion toute particulière.La famille recevra vos condoléancesdès 14h30.D'en haut, notre maman désire remercier chaleureusement les membres du personnel des Villas d'Aujourd'hui, des Résidences Les Richeloises, de l'hôpital Honoré Mercier, de l'Hôtel-Dieu de Saint Hyacinthe et du CLSC qui l'ont accompagnée ainsi que le Dr François Maltais, pneumologue et chercheur à l'IUCPQ.Les marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les maladies pulmonaires et cardiaques. Par la poste, en prenant soins de libeller le chèque à l'ordre de la Fondation IUCPQ en précisant le Fonds Alphonse-L'Espérance.Fondation IUCPQ, 2700 chemin Quatre-Bourgeois Québec (Québec ) G1V 0B8 ou par internet à: fondation-iucpq.org