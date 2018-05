553 000$ pour les enfants atteints du cancer

Le célèbre Défi têtes rasées de Leucan a culminé, dimanche, avec la tenue de la journée provinciale de la campagne.

Cette année encore, c’est au Centre Vidéotron où l’on a rassemblé le plus de personnes, avec plus de 200 participants.

Dans la grande région de Québec et dans l’est de la province, ce sont maintenant 576 personnes qui ont relevé le défi, ce qui a permis d’amasser 553 000$ pour soutenir les enfants atteints du cancer et financer la recherche clinique.

«Ça nous encourage beaucoup. Quand on voit ça, on voit qu’on n’est pas seuls et qu’il y a du monde qui pense à nous», a souligné Mathis Goudreault, âgé de 15 ans et atteint d’un ostéosarcome.

Partout au Québec, ce sont 700 personnes dans 11 sites de rasage qui ont pris part au défi.

«Leucan est le principal bailleur de fonds de la recherche clinique, ce qui a permis d'augmenter le taux de survie de 15 à 82% en 20 ans», a souligné la directrice régionale de l'organisme Nathalie Matte.

La campagne de Leucan se poursuit jusqu'à l'automne. L'organisme espère recueillir 4,3 M$ en dons cette année.