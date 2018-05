Conseil national: langue et laïcité au programme du PQ

DRUMMONDVILLE | Le Parti québécois proposera des mesures importantes en matière de laïcité et de défense de la langue française, au cours de la prochaine campagne électorale.

Le parti a dévoilé sa plateforme électorale dimanche matin dans le cadre de son Conseil national qui se termine aujourd’hui à Drummondville. La plupart des mesures avaient déjà été présentées par le PQ au fil des mois ou débattues lors de son congrès en septembre dernier.

En matière de laïcité, le PQ intégrera des balises pour les accommodements religieux dans la Charte des droits et libertés de la personne.

Le parti promet également dans ce document d’«exclure les accommodements incompatibles avec l’égalité entre les hommes et les femmes».

De plus, les personnes en position d’autorité (juges, procureurs, gardiens de prison et policiers), ainsi que les enseignants et éducateurs en garderie devront s’abstenir d’afficher des signes religieux.

Français

Les troupes de Jean-François Lisée proposeront aussi de rehausser les exigences sur la connaissance du français.

Ainsi, 100% des futurs immigrants et leurs conjoints devront maîtriser la langue française avant d’être admis sur le territoire.

Les cégeps et universités anglophones exigeront une «réelle connaissance du français» de la part de leurs diplômés.

La loi 101, elle, serait étendue aux entreprises de 25 à 50 employés.

CPE

Tel qu’annoncé en janvier dernier, le PQ proposera le retour à un tarif unique de 8,05$ pour un premier enfant en CPE, et de 4$ pour un second enfant. Le troisième fréquenterait le service de garde gratuitement, tout comme les enfants des familles dont le revenu n’excède pas 34 000$ annuellement.

Dans le domaine de la justice, le parti promettra d’abolir le délai de prescription pour les recours civils en matière d’agression sexuelle, en plus de bonifier l’aide aux victimes d’actes criminels et de réformer le droit de la famille.

La formation de Jean-François Lisée s’engagera également à créer un tribunal spécialisé pour les victimes de violence sexuelle ou conjugale au sein de la Cour du Québec, une mesure dévoilée récemment par la vice-cheffe Véronique Hivon.

