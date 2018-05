Danica Patrick victime d’un accident à sa dernière course

Danica Patrick a terminé sa carrière de pilote automobile sur une note amère dimanche alors qu’elle n’a pas été en mesure de compléter les 500 miles d’Indianapolis.

La coureuse automobile de 36 ans a perdu le contrôle de son véhicule au 68e tour de la prestigieuse épreuve. Elle a fait un tête-à-queue avant de frapper le mur et de traverser la piste à reculons. Elle ne semblait pas blessée lorsqu’elle est sortie de son bolide. Elle était en milieu de peloton au moment de l’accident.

Patrick avait annoncé plus tôt cette année que l’Indy 500 serait la dernière course de sa carrière. Elle est la seule femme à avoir remportée une course en série IndyCar et à avoir décroché la pole au Daytona 500.