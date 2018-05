Des décès ne sont pas rapportés au coroner en Outaouais

À la suite du décès d’Albert Oziel à l’Hôpital général juif de Montréal, le coroner Jacques Ramsay demande à ce que les événements « entourant ce décès fassent l’objet d’une pleine et entière divulgation aux membres de la famille immédiate de monsieur Oziel ».

Questionné sur la suite des choses, le fils de M. Oziel affirme d’abord avoir bel et bien reçu une correspondance de l’hôpital en 2013... mais s’est montré cynique sur la qualité de la réponse obtenue.

« Ils disaient qu’ils allaient changer leurs méthodes. Ce n’était pas à cause de la mort de mon père, ils allaient le faire anyway avec [la construction d’un nouveau pavillon] », termine M. Oziel, qui n’a pas fait plus de démarches.