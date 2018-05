Embarquez-vous?

« On m’a appris, nous confie un lecteur, G. Paradis, que le verbe embarquer devait être utilisé pour les embarcations qui vont sur l’eau : chaloupe, navire, etc. Et on me disait aussi que pour les engins qui roulent, je devais utiliser le verbe monter... dans une voiture, sur une bicyclette, etc. C’est exact ? » Comme vous le dites, le verbe embarquer (dérivé de barque) a d’abord signifié monter à bord d’un bateau, d’un navire... Exclusivement. Mais il trouve maintenant sa place dans les expressions « embarquer dans un avion, embarquer dans un train » sans que les gentils ayatollahs de la langue poussent des cris d’effroi. Et comme vous le spécifiez, pour un véhicule routier, il est préférable d’employer le verbe monter (dans un autobus, sur un vélo). Il est intéressant de savoir aussi qu’on part en voiture, en autobus, en avion ou en bateau, qu’on se déplace en taxi ou en métro, qu’on peut faire un tour en ballon, mais qu’on va à (ou en) vélo, à (ou en) moto et à cheval.