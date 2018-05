Les courses se suivent et se ressemblent pour Lance Stroll qui n’a pu faire mieux qu’une 17e place au Grand Prix de Monaco, relégué à deux tours du vainqueur, Daniel Ricciardo.

Le nom du Montréalais a figuré au dernier rang des pilotes encore en piste, comme ce fut le cas deux semaines plus tôt à Barcelone, en Espagne.

Après s’être élancé de la 17e position sur la grille de départ, Stroll a bien tenté d’améliorer son sort lorsque les feux rouges se sont éteints, mais le tracé de Monaco, intraitable, ne l’a pas favorisé.

Crevaison

Puis, au neuvième tour, alors 15e, le Québécois a été forcé d’effectuer un premier arrêt imprévu au puits de ravitaillement en raison d’une crevaison.

« Ç’a été le début d’une journée misérable, a-t-il raconté à sa sortie de voiture. J’avais déjà perdu un tour quand j’ai repris la piste. Et d’autres problèmes sont survenus pour me compliquer la tâche.

« Notre moteur surchauffait chaque fois que nous nous rapprochions d’un rival, a-t-il poursuivi. Je me faisais dire, sur les ondes radio, de laisser un écart d’environ cinq secondes entre ma voiture et celle devant moi. »

Ce n’est pas la première fois cette année, a fait remarquer Stroll, que cette situation se produisait au sein de l’écurie Williams, la pire monoplace au plateau en 2018.

« Ce n’était pas une course pour nous, a-t-il renchéri. J’ai dû me contenter de surveiller mes rétroviseurs et de laisser passer les voitures derrière moi. Honnêtement, dans l’état actuel des choses, ça ne sert pas à grand-chose de me battre. »

Pas mieux pour Sirotkin

Pourtant plus rapide en qualifications, Sergey Sirotkin n’a guère été plus brillant que son coéquipier, aux prises lui aussi avec une monoplace au comportement lamentable.

D’autant plus qu’il a été victime d’une erreur impardonnable de son écurie quand des mécaniciens n’ont pas respecté le délai prescrit pour installer les pneus sur la grille de départ. Le Russe a écopé d’une pénalité de dix secondes à purger dans les puits. Il sera classé au 16e rang tout juste devant Stroll, quoique ne concédant qu’un tour à Ricciardo.

La F1 fera sa prochaine escale à Montréal dans un peu moins de deux semaines, où Stroll, l’an dernier, avait récolté les deux premiers points de sa jeune carrière.