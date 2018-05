infirmière de cœur

Gertrude Bourdon a gravi les échelons jusqu’à devenir patronne du plus important centre hospitalier du Québec, en 2015. Mais jamais, au grand jamais, elle n’a cessé pour autant d’être infirmière.

Il suffit de rencontrer la présidente et directrice générale du CHU de Québec pour s’apercevoir de ce côté disponible, sincère, aidant, rassurant, qualités qui l’ont de prime abord attirée vers ce métier pour lequel elle ne se destinait pas du tout.

Gertrude Bourdon connaît plusieurs employés par leur prénom, prend le temps de s’informer d’eux. « Elle fait du “caring” encore, avec tout le monde, c’est son approche et c’est pourquoi elle est reconnue », note son adjointe, Geneviève Dupuis, avec dans la voix une pointe d’admiration.

Cette approche humaine a été, et demeurera toujours la racine profonde du travail de ce petit bout de femme dynamique. Elle en parle comme de « cette petite lumière qui reste », tel un autre éclairage, lorsqu’elle interagit avec les médecins, les gestionnaires et le personnel.

Si vous lui demandez si ce métier lui manque, Mme Bourdon rétorquera d’ailleurs gentiment qu’elle le fait toujours, avec sa formation en gestion et tout ce qu’elle a appris en plus. Elle a d’ailleurs insisté sur ce point auprès de son ordre.

« Les gens, quand ils se sentent acceptés, traités comme des humains, avec de la considération, ils sont plus créatifs, ils sont plus heureux et ils donnent de meilleurs résultats », observe-t-elle, ajoutant qu’elle mène sa vie de cette façon.

Odeur des hôpitaux

Être infirmière, c’est du grand dévouement, dit Mme Bourdon, mais c’est aussi du grand bonheur. Petite, elle n’aurait pourtant jamais cru faire ce métier. Certes, sa mère avait des talents innés d’infirmière, mais ça, elle ne l’a réalisé que beaucoup plus tard.

Sur la terre de Saint-Cyprien où Gertrude Bourdon a grandi, dans Bellechasse, ses sept frères et sœurs et elle avaient la permission de courir partout. Elle se souvient fort bien du magnifique jardin potager de sa mère, qui lui a valu de nombreux prix, et de la fermette où ses parents élevaient quelques animaux.

Inévitablement, sur un tel terrain de jeu les gamins rentraient parfois à la maison blessés par une chute. Mais leur mère était prête à les soigner, et ne paniquait jamais. « Elle avait sa pharmacie avec le guide alimentaire canadien, et à partir de huit ans, on était formés au cas où quelqu’un s’étoufferait », se souvient-elle.

Dans la maison, tout était placé et réglé au quart de tour. « Tout était “lean” », lance-t-elle en riant, faisant référence à la méthode de gestion appliquée dans son milieu de travail.

Pas attirée

« Ça ne m’attirait pas, les hôpitaux, se souvient celle qui a encore très frais en mémoire les visites à sa grand-mère, à Lac-Etchemin. Elle était très malade, elle a été hospitalisée longtemps, et à chaque fois que j’y allais avec mes parents, je n’aimais pas l’odeur. »

Puis elle a fait des études en administration, au cégep, et est tombée enceinte à 19 ans de son fils Sébastien, qu’elle adore. C’étaient les années 70, et la future maman, ravie, ne se sentait pas du tout jugée.

« J’ai fini mon cégep avec ma bedaine, ç’a changé un peu les plans, mais j’avais rencontré mon âme sœur. Alors on s’est regardé dans les yeux, à l’époque c’étaient les années 70, et on avait tellement de plaisir ensemble. Ç’a été une belle aventure, j’aimais ça, être enceinte. »

Dans les années qui ont suivi, elle a ouvert un magasin de décoration avec son conjoint. Puis, un peu comme un appel du destin, elle a accompagné sa mère qui s’inquiétait d’une masse au sein. En observant les infirmières à l’œuvre, durant son hospitalisation, elle a eu une révélation.

À 26 ans, elle a donc décidé de retourner sur les bancs d’école et a complété son cours d’infirmière au Cégep de Limoilou. « J’ai encore plus aimé ça, relate-t-elle. J’ai terminé en 1984. Je ne l’oublierai jamais, c’était l’été des grands voiliers. »

C’est aussi l’été où elle a vécu une expérience qui l’a beaucoup touchée et marquée. À ses débuts, elle n’avait pas encore appris à distinguer l’empathie et l’engagement du dégagement. C’est une notion nécessaire à la survie, dans ce milieu où la maladie et la mort font partie du quotidien.

Dans ce contexte, elle a accompagné une jeune fille de 14 ans qui était en phase terminale. Extrêmement dure et agressive, entretenant une relation difficile avec sa famille, l’adolescente lui avait été confiée, car plus personne ne voulait s’en approcher.

« J’avais réussi à l’apprivoiser et à l’aimer, et elle est morte moins en colère, raconte-t-elle. Des fois, je lui disais juste : si j’avais été dans cette situation à 14 ans, comme toi, moi aussi j’aurais été en “joual vert” ».

Pendant cette période, elle rentrait le soir en larmes, et son fils, qui était alors âgé de huit ou neuf ans, pleurait avec elle. « Il s’en souvient encore », souligne-t-elle.

Phrase clé

Elle a ensuite travaillé en néonatalogie, auprès des bébés prématurés ou très malades et de leurs parents. « Oui, c’est difficile, lance-t-elle, mais la vie et la maladie sont difficiles. »

Ces expériences lui ont appris que la souffrance ne se mesurait pas. Elle l’a aussi compris à l’âge de 40 ans, à travers une expérience personnelle difficile qui lui a rappelé qu’il n’y a pas de petite ou de grande douleur. « Il y a soi, dans ce qu’on vit, à un moment précis », glisse-t-elle.

Mme Bourdon était alors infirmière-chef et s’est retrouvée en salle de réveil après une intervention. « J’étais divorcée, je me suis fait faire une ligature des trompes et je n’en avais pas si envie que ça. Mais j’ai quand même décidé de le faire. »

En ouvrant les yeux, elle a aperçu un beau jeune homme, le visage penché vers elle. C’est comme si la vie lui disait, à propos des enfants : tu n’en auras plus jamais d’autres comme ça. « C’était un jeune infirmier. Il m’a pris la main et m’a dit : c’est une grande perte que vous vivez. C’est normal, vous êtes toute jeune et vous avez pris cette décision-là. Jamais je ne l’oublierai. »

Ce fait de soigner en étant présent, en prononçant la phrase qu’il faut, en offrant le contact qu’il faut, elle ne l’a jamais oublié non plus. « C’est la même chose en gestion, note-t-elle. Souvent mon job, c’est de la présence, d’être là quand c’est le temps. »

À travers les années, Mme Bourdon a longtemps étudié et obtenu divers diplômes en gestion et en administration. Si elle savait que de belles carrières pouvaient se présenter, ce sont plutôt les autres qui lui ont fait voir les opportunités au fil du temps.

Grand défi

À 62 ans, la PDG du CHU de Québec a décidé de ne plus faire calculer ses chiffres de retraite, comme elle l’avait fait à quelques reprises depuis la mi-cinquantaine. « Il me semble que je rajeunis, dans ma tête et mon corps. Plus ça va, moins j’ai de stress, c’est devenu encore plus stimulant », constate-t-elle.

Et puis lorsqu’elle a des moments libres, elle se tourne vers son fils, devenu ingénieur, ou ses deux petites-filles, Emma et Olivia, qui ont 10 et 12 ans. Ils sont à Montréal, mais jamais loin du cœur. « C’est à nous les parents de maintenir le lien, car ils ont leur vie. »

La grand-maman gâteau leur envoie des petits paquets avec des surprises ou des gâteries, et elles s’échangent des textos, se parlent au téléphone. Ils font des voyages ensemble aussi, avec sa sœur Jeanne, dont elle est très proche.

Empreinte de sérénité, Mme Bourdon estime avoir accompli un grand défi. « Je le dis avec beaucoup d’humilité, mais j’ai acquis un sentiment de compétence, évalue-t-elle. C’est intrinsèque, à l’intérieur de moi, et ça ne veut pas dire qu’il faut que je m’assoie sur mes compétences. Ça va aussi avec la confiance que j’ai dans l’équipe. Je me dis : maintenant, il n’y a plus rien d’impossible. »

Un projet de grande envergure

Au fil de sa carrière, Gertrude Bourdon a eu l’occasion de participer à des projets d’envergure, comme présentement avec la construction du mégahôpital de l’Enfant-Jésus, qui engendre une période d’effervescence « comme elle les aime ».

Il s’agit du plus grand projet du genre réalisé à Québec, avec des investissements de 1,97 milliard de dollars. J’ai eu l’occasion de visiter le chantier en sa compagnie, ainsi qu’avec des représentants de la Société québécoise des infrastructures. Ces derniers nous ont présenté les réalisations en cours pour la phase un, qui implique des investissements de 575 M$.

On peut voir l’emplacement du bunker souterrain qui accueillera le futur cyclotron, et dont les murs en béton seront d’une épaisseur de plus d’un mètre et demi afin de bloquer les radiations. Puis, la centrale énergétique et le tunnel qui la reliera à l’ensemble des bâtiments prennent forme. C’est déjà fort impressionnant.

La construction du stationnement souterrain débutera bientôt, et certains bâtiments, comme celui de Partagec, disparaîtront en novembre.

Vertige

Malgré l’hiver difficile, les travaux n’ont dû être arrêtés que deux jours et demi en raison de tempêtes, et vont bon train depuis. Une dizaine d’entrepreneurs s’affairent sur le chantier, qui a nécessité jusqu’à présent 58 appels d’offres.

La phase deux, évaluée à 1,39 milliard et qui sera complétée en 2025, a été annoncée cette semaine par le premier ministre Philippe Couillard. Celle-ci comprend notamment l’aménagement d’un pavillon de soins critiques et d’un centre de recherche qui est déjà en conception.

« Ça va plus vite que je pensais, se réjouit Mme Bourdon. C’est toujours ça qui me surprend, car on parle beaucoup d’échéanciers dans les bureaux, mais à chaque fois, ça prend forme. En même temps, ça nous donne un peu le vertige, car il faut être prêt. »

Pour Sainte-Gertrude

Dans les années 50, les bébés étaient souvent baptisés le jour même de leur naissance. Ce fut le cas de Gertrude Bourdon, dont l’histoire du prénom fait sourire. « Juste avant de partir, ma mère m’a raconté qu’elle avait dit à mon père, qui est parti avec moi voir le curé : “Félix, elle s’appelle Catherine, n’oublie pas”. » Or, quand ils sont arrivés à l’église, la grand-mère paternelle, aussi petite que têtue, s’est opposée au choix du prénom, qu’elle considérait comme celui d’une païenne. Elle a alors regardé sur le calendrier : 16 novembre, fête de Sainte-Gertrude. Le prénom de Catherine a même été omis du baptistaire, comme l’a appris sa mère encore sur son lit d’accouchement. « C’est un prénom un peu plus vieux, dit-elle, mais je l’aime. »