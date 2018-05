La conquête se poursuit

Il y a cinq ans, si l’on avait dit au bassiste Alexandre Lapointe qu’il ferait un jour partie d’un groupe composé de huit musiciens qui créent sans compromis — et qui se font même une fierté d’endisquer des pièces instrumentales de sept minutes, quand bon leur chante —, il ne l’aurait pas cru.

Pourtant, c’est bel et bien ce qu’il vit avec ses comparses de The Brooks, formation jazz, funk et soul composée de musiciens chevronnés, qui présentera, le 1er juin, un nouvel EP intitulé Freewheelin’ Walking.

« Nous, au départ, nous étions une gagne de gars qui voulait seulement faire la musique que nous avions envie de faire, sans compromis », a-t-il rappelé, en entrevue.

Inattendu

Ce dernier estime que c’est lorsque le groupe a entamé sa résidence au club de jazz montréalais Dièse Onze, où il se produit sur une base régulière depuis janvier 2014, que son parcours a pris une tournure inattendue.

« C’est quand nous avons constaté qu’il y avait un buzz que nous avons eu l’idée de faire un album avec ce que nous avions déjà fait en enregistrement, pour le plaisir », a-t-il expliqué.

Quelques mois plus tard était lancé Adult Entertainment. Depuis, il y a eu Pain & Bliss, paru en 2016, ainsi que plusieurs prestations remarquées dans nombre de festivals, dont le Festival international de jazz de Montréal, qui lui a notamment demandé d’orchestrer un hommage à Prince à la suite de son décès, il y a deux ans.

« Nous avons été chanceux d’avoir eu d’aussi belles vitrines, aussi rapidement », a souligné le musicien.

International

Bien qu’ils soient tous pigistes à titre de musiciens accompagnateurs, les huit membres de The Brooks sont sur la même longueur d’onde en ce qui a trait à l’avenir du groupe.

« Nous sommes prêts à mettre les bouchées doubles, voire même triples et quadruples, éventuellement », a dit Alexandre Lapointe, ajoutant même que le projet était devenu une priorité.

Cet été, en plus de se produire dans plusieurs festivals au Québec, dont Osheaga, le 5 août prochain, la bande s’envolera pour une tournée européenne de 21 jours, qui l’amènera notamment à jouer en France et au Danemark, en juillet. Il s’agit d’une première incursion sur le Vieux Continent, pour The Brooks.

« Il y a de belles offres qui se sont présentées à nous et nous nous sommes dit : on y va ! », a expliqué le musicien, qui se permet de rêver à une carrière internationale.

« Arcade Fire, Wolf Parade ou le Sam Roberts Band, ce sont tous des gros bands qui se sont exportés avant que ça fonctionne ici, au Québec. Nous, nous espérons aller chercher autant de monde que ces gros groupes-là, et la chance que nous avons, en ce moment, c’est que nous avons vraiment reçu du gros love, ici [...] C’est incroyable. Nous sommes privilégiés. »

► The Brooks se produira à L’Astral, à Montréal, le 29 mai. Leur EP Freewheelin’ Walking sera disponible le 1er juin.