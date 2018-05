La routine santé d’Émily Bégin

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités de la région. De l’activité physique à l’assiette, en passant par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Comment gardes-tu la forme ?

Photo courtoisie

Chanteuse, gymnaste et animatrice, Émily Bégin est une sportive née. La jeune mère de famille de 36 ans admet que son rythme de vie avec son conjoint Guillaume Lemay-Thivierge et leurs quatre enfants est assez actif. « On bouge tout le temps ! » lance-t-elle.

Malgré tout, Émily admet ne pas avoir d’horaire d’entraînement fixe. Elle préfère plutôt bouger dans le confort de sa maison. « Guillaume et moi, on s’est construit une maison et on y a aménagé le sous-sol avec des tapis de gymnastique, des trampolines, pour s’amuser avec les enfants. On leur fait des parcours et on s’entraîne tout le monde ensemble », mentionne-t-elle. « La semaine, nous sommes assez stricts sur l’utilisation des tablettes. On incite plutôt les enfants à aller bouger au sous-sol ou dans la piscine », indique la maman du petit Théodore, âgé de 15 mois, et la belle-mère de Manoé, 8 ans, Miro, 7 ans, et Charlie, 17 ans.

As-tu un objectif d’entraînement ?

Photo courtoisie

Que ce soit lors de ses parcours, en salle, au yoga ou au tennis, Emily se fixe toujours un objectif avant d’enfiler ses espadrilles. « On joue souvent au tennis avec des amis. C’est sûr que je suis une fille qui aime gagner, je suis compétitive, donc je me fixe comme objectif de gagner », indique-t-elle. « Je n’ai pas peur d’avoir chaud ni de me salir », poursuit-elle.

Comment restes-tu motivée à l’entraînement ?

Photo Fotolia

Active de nature, Emily Bégin n’a pas besoin de motivation pour se mettre à l’activité physique. Pour elle, bouger est un besoin. « Je n’ai pas vraiment besoin de motivation. Ce dont j’ai le plus besoin, ce serait de faire plus de sport que j’en fais présentement », indique-t-elle. « Mon corps en a besoin », poursuit l’ancienne gymnaste de haut niveau. C’est d’ailleurs dans cette optique qu’elle tente d’inculquer l’activité physique au quotidien aux enfants. « Un enfant qui bouge, il va développer le goût d’être actif », affirme-t-elle.

Photo Fotolia

Quels sont tes trucs pour bien manger ?

Chez les Bégin-Lemay-Thivierge, il n’y a pas de régime strict. Malgré tout, en semaine, ils privilégient des repas sains et équilibrés. « La semaine, on fait plus attention. On mange des fruits et légumes, et on essaie, par exemple, de ne pas trop manger de pain. Mais, la fin de semaine, on prend une pause et on se gâte », indique-t-elle. Pour commencer ses journées du bon pied, elle boit un « smoothie vert », composé notamment de brocoli et de chou kale, de bananes et de fruits.

Quelle est ton adresse santé à Québec ?

Chaque fois qu’elle vient à Québec, une ville qui a une grande signification pour elle puisque c’est ici qu’elle y a rencontré son amoureux, Émily en profite pour aller courir sur les plaines d’Abraham. « Il n’y a pas d’endroit à Montréal aussi beau que les Plaines », affirme-t-elle.

Quelle est ton activité physique préférée ?

Le tennis, un sport qu’elle pourrait pratiquer tous les jours.