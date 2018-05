Le week-end culturel d'Alain Lefèvre

Quel est votre coup de cœur littéraire ?

Je me suis récemment replongé dans la biographie d’André Mathieu écrite par Georges Nicholson. C’est un livre sur le destin tragique de ce compositeur qui m’a séduit à nouveau. Je l’avais lu rapidement au moment de sa sortie, mais en le relisant avec attention, j’ai compris tout le travail extraordinaire de l’auteur Georges Nicholson qui ne juge pas et qui laisse aux lecteurs la possibilité de comprendre toute l’étendue du drame de ce génie québécois qui a finalement été détruit par le Québec. Personnellement, ça m’a beaucoup interpellé.

Quel est le spectacle à ne pas manquer ?

Dans le cadre des Francofolies, on célébrera à la Maison symphonique, L’événement 50e d’André Mathieu qui se tiendra le 14 juin prochain, à l’occasion du 50e anniversaire du décès d’André Mathieu. Pour moi, c’est un événement très important avec une connotation bien spéciale dans mon cœur. Plusieurs célébrités seront présentes pour lui rendre hommage qui m’accompagneront dont, Marc Labrèche, Diane Dufresne, Catherine Major, Florence K, ainsi que l’Orchestre de la Francophonie et de son chef d’orchestre Jean-Philippe Tremblay. On aura environ 90 personnes sur scène.

Quel est le film qui vous a séduit ?

J’ai revu tout récemment le drame biographique de Luc Dionne, L’enfant prodige sur la vie d’André Mathieu. Je recommande à tous les Québécois qui n’ont pas vu ce film, de prendre le temps de le visionner afin de constater à quel point il est bon. Déjà, on remarque que le réalisateur et scénariste Luc Dionne aime la musique pour l’avoir ainsi impliqué dans le scénario. En plus, c’est une histoire émouvante.

Quelle est la série télé qui vous a interpellé ?

La série américaine, The Terror qui relate l’histoire des deux bateaux anglais de la Marine royale britannique qui sont partis de Londres en expédition afin de découvrir le Passage du Nord-Ouest. À mon avis, c’est l’une des séries télé les plus impressionnantes et bouleversantes. C’est grandiose ! Les acteurs sont absolument fabuleux, le scénario est d’une force incroyable, les images sont à couper le souffle et l’histoire nous poigne à la gorge. On comprend toute la souffrance que ces hommes ont subie dans les glaces de l’Arctique pour découvrir quelque chose qui n’existait même pas.

Quelle est votre récente découverte musicale ?

J’ai récemment découvert sur YouTube, le duo composé de Freddie Mercury du groupe rock Queen avec la célèbre chanteuse classique Montserrat Caballé. J’ai rarement entendu une voix aussi fantastique que celle de Freddie. Le mariage du rock et de la soprano m’a littéralement renversé. Même si leur prestation remonte à plusieurs années, c’est pour moi une découverte.

