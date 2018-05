Les 10 pièces à ne pas manquer cet été

Photo courtoisie

Cette année, au Théâtre du Vieux-Terrebonne, on mise sur une comédie contemporaine de Ray et Michael Cooney, Tom, Dick and Harry, qui dans l’adaptation québécoise deviendront, Pierre, Jean, Jacques. Mettant en vedette Benoît Brière, Martin Drainville et Luc Guérin, les trois comédiens et producteurs personnifieront trois frères. Cette pièce présentée en première mondiale francophone tournera autour d’un couple, Pierre et Linda (Benoît Brière et Évelyne Rompré) qui est dans un processus d’adoption d’un enfant. Les choses risqueront de tourner au vinaigre lorsque les deux frères de Pierre, dont l’un est impliqué dans la vente de cigarettes de contrebande, débarqueront au moment où la directrice de l’agence d’adoption fera son entrée. S’ajouteront au trio, Stéphane Jacques, Isabelle Drainville, Hugo Giroux, Ann-Catherine Choquette et Normand Carrière sous la direction d’Alain Zouvi.