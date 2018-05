Les cornichons au banc d’essai

Le concombre est riche en eau, c’est pourquoi il est très rafraîchissant et faible en calories. Une fois mis en bouteille avec du vinaigre et des aromates, son compte calorique varie peu, mais sa teneur en sel grimpe particulièrement. Le cornichon n’entre ainsi plus dans la catégorie des légumes que l’on peut consommer à volonté ! En moyenne, une tasse de concombre fournit environ 20 calories et une tasse de cornichons environ 24 calories.