Manifestation à Montréal contre l’oléoduc Trans Mountain

MONTRÉAL | Plusieurs organisations prévoient se rassembler dimanche après-midi, dans le Quartier des Spectacles, à Montréal, afin de protester une fois de plus contre le projet d’agrandissement de l’oléoduc Trans Mountain, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Sous le thème #ENSEMBLECONTREKINDERMORGAN, les participants veulent rappeler leur opposition au projet, qui permettrait de tripler la quantité de pétrole extrait des sables bitumineux de l’Alberta qui transige jusqu’à la côte Pacifique, en Colombie-Britannique.

Ce rassemblement survient à quelques jours de la date butoir du 31 mai fixée par l’entreprise Kinder Morgan pour qu’une solution permettant de faire les travaux d’agrandissement soit trouvée, sans quoi elle abandonnerait le projet. Malgré l’accord des gouvernements canadien et albertain, celui de la Colombie-Britannique s’oppose à Trans Mountain.

Les organisateurs attendent près de 1000 personnes au rassemblement de dimanche, qui sera animé par le comédien Emmanuel Bilodeau. Le metteur en scène Dominic Champagne sera également présent en ouverture du rassemblement, qui doit débuter à 13 h 30 au Parterre du Quartier des spectacles (coin du boulevard de Maisonneuve Est et de la rue Clarke), à Montréal.

Des représentants de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, du Conseil Mohawk de Kanesatake, de la communauté innue Ekuanitshit, de Femmes autochtones du Québec, du mouvement Idle No More, de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) ainsi que d’autres représentants de communautés autochtones seront sur place.