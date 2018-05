On fait quoi maintenant ?

MINNEAPOLIS | L’Impact est en déroute complète et ne parvient plus à marquer des buts au point où il a établi deux tristes records lors de sa défaite de 2 à 0 face au Minnesota United FC, samedi soir.

Pour la première fois de l’ère MLS du club, il a été blanchi pour un quatrième match de suite. Sa séquence sans but s’est de plus allongée à 382 minutes. Les deux marques dataient de la fin de la saison 2013.

On sait désormais que cette équipe souffre de plusieurs carences, mais une fois ce constat établi, que fait-on ? Parce qu’il n’y aura pas de renforts avant la mi-juillet et à ce rythme, on en sera déjà à préparer la saison 2019 puisque 2018 sera terminé depuis longtemps.

Ce triste début de saison est surtout le symptôme d’un travail de fond pour construire un effectif qui n’a pas été fait sérieusement après une fin de saison 2016 qui a faussé la donne et une saison 2017 en deçà des attentes. On récolte ce que l’on sème, comme le veut l’adage.

Après une première demie décente, l’Impact s’est une fois de plus écroulé dès le premier pépin au retour de la pause et n’a jamais su se relever.

Alejandro Silva a été particulièrement mauvais en offrant le premier but en cadeau au Minnesota et il a payé en étant le premier joueur à être remplacé.

Or, à la recherche d’un but, Rémi Garde a préféré utiliser Ken Krolicki, un milieu défensif, plutôt que Jeisson Vargas.

« Manque d’adresse, manque de talent, manque de volonté. Un petit peu de tout, on ne peut pas résumer à une seule chose, on a ce qu’on mérite », a-t-il déclaré.

On ne veut pas être présomptueux, mais c’est presque un désaveu des forces qu’il a sous la main et ça s’avère être une stratégie de communication dangereuse, voire maladroite.

Mais si on regarde froidement le XI que l’entraîneur avait sous la main au Minnesota, on peut difficilement être en désaccord avec lui.

Ne reste plus qu’Evan Bush, Rod Fanni, qui est fragile, Samuel Piette et Saphir Taïder. Il manque donc de bras.

Ce n’est pas non plus le genre de déclaration qui a l’habitude de mettre un joueur en confiance. Et comme l’équipe va mal, Piatti tente de trop en faire et fait plus de mal que de bien.