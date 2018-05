Perquisition dans mon cerveau

Je ne connais pas Julia Posca et Julia Posca ne me connaît pas. Mais elle dit connaitre mes pensées profondes.

Je sais qu’elle a une maîtrise en sociologie de l’UQAM et qu’elle est chercheuse à l’IRIS, l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques, un « think tank » de gauche. Il en faut.