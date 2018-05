Photos souvenirs: Diane Tell

Premier album

Photo d'archives

Diane Tell en 1977, son premier album en mains. Après des cours de violon dans une petite école de musique de Val d’or où elle habitait avec sa famille, elle optait pour la guitare et, à 17 ans (photo), lors de l’enregistrement de son premier album, elle avait déjà créé une cinquantaine de pièces originales.

Les meilleurs

Photo d'archives

Diane Tell et Ginette Reno, respectivement découverte et interprète de l’année de l’ADISQ, en 1980. Leurs albums respectifs étaient aussi couronnés, celui de Diane dans la catégorie auteur-compositeur-interprète, devant de grosses pointures, dont Gilles Vigneault et Jean-Pierre Ferland.

Gilberto

Photo d'archives

Diane Tell au mois de juin 1980, il y a près de 40 ans. Avec son second album, Entre nous (Gilberto), elle apportait toute la fraîcheur de ses vingt ans. Son magnifique visage, sa musique aux sonorités jazz et son style exceptionnel faisaient d’elle l’enfant chéri du grand public.

Une sabbatique

Photo d'archives

Après la sortie de son quatrième album Chimères (Souvent longtemps énormément) en 1982 (photo) et de nombreux spectacles, la chanteuse s’installait pour une année sabbatique en France, où son père terminait ses études de médecine. Le succès lui sourit aussitôt, et elle y habite toujours aujourd’hui.

Si j’étais un homme

Photo d'archives

Août 1981. Diane Tell (de son nom véritable Fortin) surprenait encore. Avec son troisième album, En Flèche, sur lequel se trouve Si j’étais un homme, elle remportait 4 Félix au gala de l’ADISQ. Cette même année, elle était aussi reconnue en France. Elle n’avait que 21 ans.

► Diane Tell participera au spectacle Brel symphonique qui sera présenté dans le cadre des Francofolies de Montréal, à la Maison symphonique de Montréal, les 15 et 16 juin. Le spectacle est sous la direction du chef d’orchestre Simon Leclerc qui signe l’orchestration. Seront aussi du spectacle notamment Marc Hervieux, Bruno Pelletier et Paul Piché. Voir francosmontreal.com.

► La chanteuse sera en spectacle à Shawinigan le 2 août.

► Elle présentera une douzaine de spectacles solos, guitare/voix, accompagnée de son complice de toujours Serge Fortin, avec la Tournée du Roseq, dans plusieurs villes du Québec, au mois d’août. Voir roseq.qc.ca.

► La chanteuse présente aussi plusieurs spectacles en France cet été. Voir dianetell.com.

► Diane Tell lancera un nouvel album au Québec cet automne.

► On peut se procurer les albums de Diane Tell et aussi toute une série de partitions musicales de l’auteure-compositrice sur son site dianetell.com.