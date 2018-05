Le collège vétérinaire de la Colombie-Britannique a tout récemment interdit le dégriffage chez les chats pour toutes raisons non médicales. C’est la deuxième province du Canada à interdire officiellement cette procédure chirurgicale chez les chats. Il y a aussi plus de 40 pays dans le monde qui interdisent cette pratique. Au Québec, de plus en plus d’établissements vétérinaires refusent d’offrir le dégriffage. Les temps changent, alors testons vos connaissances à propos du dégriffage.

Quiz Question #1 Quelle est la seule autre province canadienne à avoir interdit le dégriffage sur son territoire ? a) Le Québec b) L’Ontario c) La Nouvelle-Écosse Réponse:

c) En mars dernier, la Nouvelle-Écosse a été la première province à bannir le dégriffage chez les chats pour des raisons autres que médicales. c) En mars dernier, la Nouvelle-Écosse a été la première province à bannir le dégriffage chez les chats pour des raisons autres que médicales. Question #2 Que se passe-t-il au juste lorsqu’on fait dégriffer son chat ? a) C’est une opération mineure dans laquelle les griffes sont taillées très court. b) C’est une opération chirurgicale majeure qui consiste à amputer la dernière phalange (os) de chacun des doigts du chat. c) C’est une opération chirurgicale de routine qui consiste à retirer uniquement la griffe sur chaque doigt. Réponse:

b) Le dégriffage ou l’onyxectomie, c’est effectivement l’amputation de la troisième phalange de chacun des doigts du chat. L’American Veterinary Medical Association (AVMA) définit l’onyxectomie comme étant une chirurgie majeure. Ce ne devrait pas être perçu comme une chirurgie de routine. b) Le dégriffage ou l’onyxectomie, c’est effectivement l’amputation de la troisième phalange de chacun des doigts du chat. L’American Veterinary Medical Association (AVMA) définit l’onyxectomie comme étant une chirurgie majeure. Ce ne devrait pas être perçu comme une chirurgie de routine. Question #3 Le dégriffage est une procédure chirurgicale qui comporte des risques, peu importe la technique utilisée. Vrai ou faux ? a) Vrai b) Faux Réponse:

a) Vrai. Comme toute intervention chirurgicale, le dégriffage comporte des risques anesthésiques et aussi des complications potentielles telles qu’hémorragie, infection, boiterie, développement de douleurs, problèmes de comportement, etc. a) Vrai. Comme toute intervention chirurgicale, le dégriffage comporte des risques anesthésiques et aussi des complications potentielles telles qu’hémorragie, infection, boiterie, développement de douleurs, problèmes de comportement, etc. Question #4 Le dégriffage pourrait être associé aux problèmes comportementaux suivants : a) urine hors de la litière et morsures b) agressivité envers les autres chats c) marquage urinaire Réponse:

a) Il existe peu d’études sur les effets comportementaux du dégriffage chez les chats, mais bon nombre d’intervenants en comportement félin s’entendent pour dire que certains problèmes de propreté (urine hors de la litière) et d’agressivité (morsures) pourraient très bien avoir un lien avec cette chirurgie. a) Il existe peu d’études sur les effets comportementaux du dégriffage chez les chats, mais bon nombre d’intervenants en comportement félin s’entendent pour dire que certains problèmes de propreté (urine hors de la litière) et d’agressivité (morsures) pourraient très bien avoir un lien avec cette chirurgie. Question #5 Existe-t-il des méthodes alternatives au dégriffage ? a) Oui. b) Non. Réponse:

a) Bien sûr ! Il y a des solutions alternatives au dégriffage et elles fonctionnent. La taille régulière des griffes, l’utilisation de protège-griffes de type « soft-paws », l’obtention de bons et solides griffoirs, l’éducation adéquate de Minou et l’enrichissement de son environnement peuvent faire de petits miracles. a) Bien sûr ! Il y a des solutions alternatives au dégriffage et elles fonctionnent. La taille régulière des griffes, l’utilisation de protège-griffes de type « soft-paws », l’obtention de bons et solides griffoirs, l’éducation adéquate de Minou et l’enrichissement de son environnement peuvent faire de petits miracles. Partagez votre résultat sur Facebook