Rébellion de fin de session

Des élus qui hurlent et font un boucan incroyable avec leurs bureaux, voilà une scène de chaos rarement vue en Chambre.

Pendant de longues minutes, vendredi, les députés d’opposition ont ainsi défié l’autorité du président de la Chambre et ignoré ses appels à l’ordre. Ce dernier avait interrompu un élu démocrate qui voulait débattre d’un fonds de 7 milliards $. C’est ce qui a provoqué l’ire des oppositions.

Une question de sain débat démocratique pour les uns. Une tactique irrespectueuse pour faire dérailler l’agenda du gouvernement pour les autres. Un agenda si lourd que les libéraux sont engagés dans une course effrénée pour tenter de faire passer leurs pièces législatives avant que le parlement ne ferme pour l’été, dans quelques semaines.

Pour ne nommer que ceux-là, les projets de loi sur le budget, légalisant le pot, réformant la loi électorale sont toujours pris dans les limbes parlementaires. Alors qu’on entre dans le sprint final, la scène qui s’est jouée vendredi laisse présager une suite des choses plutôt tendue.

Louis Plamondon, QD

Photo d’archives

Le député de Québec debout (parti des élus dissidents qui ont quitté le Bloc québécois), Louis Plamondon, a porté à l’attention du public la distribution de dépliants dans les hôtels et les stations d’autobus de Plattsburgh, dans l’État de New York. Le document informe en détail les migrants sur les demandes d’asile au Canada et la traversée irrégulière de la frontière, les encourageant à en faire autant. Embarrassé par cette découverte, le ministre de l’Immigration a contacté les auteurs du dépliant afin de rectifier le message.

Bardish Chagger, PLC

Photo d’archives

Pressée de faire adopter ce projet de loi libéral, la leader parlementaire du gouvernement, Bardish Chagger a coupé court aux débats des députés en Chambre sur la réforme électorale proposée, l’envoyant de façon précipitée en comité pour une étude plus poussée. Les oppositions ont, bien sûr, déchiré leur chemise d’être ainsi muselées. L’ironie de voir les débats démocratiques sur une question de réforme démocratique ainsi stoppés n’a échappé à personne.

Marie-Claude Bibeau, PLC

Photo d’archives

La ministre de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau, a dû défendre la confiance qu’Ottawa accorde toujours à Michaëlle Jean, cette semaine, après que la France ait largué la secrétaire générale de l’organisation de la Francophonie, lui préférant une candidate rivale. Il faut dire que Mme Jean est aux prises avec des controverses sur ses dépenses déterrées par Le Journal. « Fière d’appuyer une Canadienne », la ministre continue néanmoins de soutenir Mme Jean, qui fait un « excellent » travail. De quoi en faire sourciller plus d’un.