Une adaptation graduelle

Avec quelques amis, il assiste au plus de compétitions sportives possible impliquant les Tigers. Évidemment, ils ne sont pas restés indifférents aux succès d’Édouard Julien.

Afin de démontrer leur soutien, Fullman et sa bande de joyeux lurons ont commandé un drapeau du Canada et un du Québec afin de démontrer leur soutien au petit nouveau.

« La première fois qu’on a apporté les drapeaux au match, Édouard a frappé un grand chelem à sa deuxième présence au bâton. Quand il a passé le troisième but, il nous a pointés du doigt et fait un signe de poing », raconte Fullman qui se fait également surnommer le « superfan ».

Une confiance hors du commun

Les prestations d’Édouard Julien ne sont pas passées inaperçues dans le monde du baseball de Québec.

Le directeur du programme de sports-études baseball de Québec, Jean-Philippe Roy, a d’ailleurs suivi avec attention la progression de son ancien protégé.

Lors du passage du Journal à Auburn, d’ailleurs, Julien a grandement vanté le travail de celui qui est également l’instructeur des frappeurs de Capitales de Québec, pour son développement.

Mais pour Roy, le mérite revient entièrement au jeune joueur de deuxième but.

Sûr de lui

Si sa puissance au bâton lui a permis de jouer un rôle aussi important à Auburn cette année, c’est également grâce à une confiance presque illimitée en ses moyens, croit-il.

« Dans le baseball, on dit souvent aux jeunes que la ligne est mince entre la confiance et l’arrogance. Édouard a la confiance dans le tapis, mais n’a jamais été arrogant. C’est un jeune qui a été bien éduqué par ses parents, il a toujours été respectueux.

« Par contre, il possède une confiance aveugle en lui-même. Pour arriver à Auburn en tant que joueur de première année, à 19 ans, et de finir par frapper au quatrième rang de la rotation des frappeurs, tu dois être bon, mais il faut aussi que tu sois confiant en câline ! » s’est-il exclamé.

Roy a d’ailleurs toujours cru au potentiel de Julien. C’est toutefois lorsqu’il a noté que l’entraîneur de l’équipe canadienne junior, Greg Hamilton, lui faisait de l’œil qu’il a compris que le jeune était voué à de grandes choses.

« Greg n’aime pas n’importe qui », ajoute-t-il.

Pour lui, Julien est dans une classe à part parmi les joueurs qui ont été développés au Québec et le meilleur espoir depuis Jonathan Paquet.

Un compétiteur

Dominik Walsh également a bien connu Édouard Julien tout au long de son parcours.

En plus de le diriger au sport-études, il a été son entraîneur la saison dernière avec les Diamants de Québec, de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ).

« Édouard, il carbure à la compétition et à la pression. C’est ce qui l’a toujours distingué, pour moi. Dès qu’il y avait un enjeu, tu voyais la différence entre lui et les autres gars. Si tu arrives comme première année à Auburn et que tu n’as pas cette attitude, il n’y a aucune chance que tu performes. »

Selon lui, c’est lorsqu’Édouard avait 15 ans et qu’il a percé dans sa formation midget AAA que les entraîneurs ont compris qu’ils avaient quelque chose de spécial entre les mains.

« Quand il était jeune, il avait une coordination main-œil meilleure que les autres. Il trouvait toujours un moyen de frapper la balle. En secondaire trois ou quatre, il a atteint un autre niveau.

« On se demandait si c’était une bonne chose qu’il fasse le midget AAA à 15 ans. Ceux qui le faisaient, c’était des exceptionnels. Édouard était entre les deux, mais on tripait tellement sur sa coordination et on voyait que, mentalement, il était prêt à jouer avec les plus vieux. Finalement, il a été très bon dès sa première année. On avait compris qu’il avait quelque chose de spécial. »

Maturité

Walsh mentionne également la facilité avec laquelle Julien a composé avec le fait de jouer avec des joueurs plus vieux que lui, presque pendant toute sa vie.