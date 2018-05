Une charte pour protéger les voyageurs, mais sous quelles conditions?

L'Office des transports invitera les Canadiens à donner leur avis dès lundi sur la réglementation qu'ils aimeraient voir dans la charte des droits des voyageurs, qui protégera les clients de compagnies aériennes.

Des consultations publiques pancanadiennes seront lancées lundi sur la loi C-49, votée mercredi dernier, qui encadre ce que devrait être cette charte, mais dont les détails demeurent à être définis.

La loi édicte notamment quelles sont les obligations du transporteur quand surviennent des retards, l'annulation d'un vol, un refus d'embarquement dû à une surréservation ou en cas d’itinéraire dévié.

Trois heures sur le tarmac

La loi prévoit également que l'avion puisse rester 3 heures sur le tarmac, selon des conditions qu'il faudra réglementer afin d'éviter des dérapages comme ceux survenus l'été dernier à Ottawa. Le 31 juillet, deux avions d’Air Transat étaient restés de longues heures sans bouger sur la piste, les passagers pris à l’intérieur sans air conditionné.

Pour volenretard.ca, une organisation qui aide les voyageurs à faire valoir leurs droits auprès des transporteurs, il s’agit d’un recul.

«Dans les conditions tarifaires, on mentionnait qu'on devait laisser partir les passagers après 90 minutes d'attente sur le tarmac, a détaillé Jacob Charbonneau, de volsenretard.ca, en entrevue avec TVA Nouvelles. Maintenant, on va avoir des règles minimales à respecter à partir de trois heures. Dans tous les cas, on pense que c’est une perte de protection pour les consommateurs.»

Jacob Charbonneau s'insurge aussi du fait que les bris d'appareils ne seront pas pris en compte dans les obligations des transporteurs. Enfin, ce sera aussi à l'Office des transports d'établir les indemnités aux voyageurs.

Selon les experts consultés par TVA Nouvelles, les règlements ne devraient pas trop s'éloigner de ce qui existe déjà en Europe et aux États-Unis.

On s'attend également à ce que les compagnies aériennes testent cette réglementation devant les tribunaux, comme on l'a vu en Europe. Les voyageurs ne seront donc probablement pas au bout de leurs peines avant un certain temps.

- D’après un reportage de Richard Olivier