Une directrice de CPE craint le pire pour ses «cocos»

À l’approche du G7, la directrice d’un CPE du quartier Saint-Jean-Baptiste ne peut s’empêcher de songer au pire scénario pour elle : que des manifestations éclatent en la présence de ses « cocos ».

Marie-Andrée Morais, du Centre de la petite enfance Coopérative Saint-Jean-Baptiste, explique qu’elle n’a pas encore obtenu, à moins de deux semaines de l’événement, le feu vert qu’elle demande au ministère de la Famille pour fermer son établissement pendant le sommet sans être pénalisée dans son budget.

« Ils nous ont dit tout simplement que les parents devaient se préparer un plan B, qu’ils allaient peut-être nous demander de fermer et qu’à ce moment-là, on ne serait pas coupé », affirme-t-elle. On lui aurait promis un préavis de 48 heures dans l’éventualité où la fermeture serait ordonnée.

Pourtant, l’école primaire du quartier a déjà annoncé la suspension de ses cours et de son service de garde les 7 et 8 juin par précaution, souligne Mme Morais.

Incertitude

La directrice déplore « l’incertitude » que laisse planer le ministère dans son dossier et s’étonne que l’on songe même à garder le CPE ouvert alors que des manifestations sont redoutées dans le secteur.

L’établissement de la rue Burton est situé près du boulevard René-Lévesque et du parc de l’Amérique-Française.

« Peut-être qu’on s’énerve pour rien et qu’il ne se passera rien, mais voulons-nous prendre cette chance avec des enfants ? » demande-t-elle.

Mme Morais a fait part de ses inquiétudes une première fois lors de l’assemblée citoyenne du 16 mai tenue par les organisateurs du G7. Tout en reconnaissant une menace « modérée » sur Québec, les responsables de la sécurité n’ont pas voulu se prononcer sur la nécessité ou non de fermer commerces et services dans le quartier.

La directrice du CPE de 44 places s’est donc résignée à informer les parents des risques auxquels est exposé son établissement durant le sommet en leur laissant le choix d’amener ou non leurs enfants.

« Si ça se met à brasser, les enfants sont en sécurité dans les murs du CPE, mais pour les sortir, ça devient compliqué », s’inquiète Mme Morais. Une éventualité qu’elle ose à peine imaginer.

« Comment on fait pour sortir les enfants avec des gros nuages de gaz lacrymogène, des sirènes partout, des secteurs qui sont bloqués avec des bruits qui sont épouvantables ? [...] Comment on va gérer les cauchemars après ? » poursuit la dame.

Des souvenirs de 2001

Si elle n’a pas vécu le Sommet des Amériques de 2001, plusieurs parents lui ont confié qu’ils en sont encore marqués. « Ce sont des adultes. Là, on parle d’enfants », souligne-t-elle.

Invité à préciser les intentions du ministère de la Famille, l’attaché de presse du ministre Luc Fortin s’est montré rassurant. « Nous sommes bien au fait de la situation, nous sommes en contact avec le CPE et nous sommes confiants de trouver une solution », a mentionné Karl Filion.