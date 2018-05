Une prestation rassurante, mais...

QUÉBEC | On avait plusieurs interrogations au sujet de David Lemieux avant son affrontement avec Karim Achour. Le Québécois en a répondu à plusieurs avec une prestation solide dans l’ensemble.

Bonne nouvelle : son épaule gauche est guérie. On a constaté que Lemieux était un meilleur boxeur avec un jab et un crochet de gauche efficaces. Il a pu tenir Achour à distance lorsque le Français voulait s’approcher.

« Ça a fait une grande différence, a expliqué Lemieux. Par contre, je dois reconnaître qu’Achour m’a surpris. Il était très solide et il a bien encaissé tout ce que je lui ai envoyé. »

« C’est un autre monde quand David est en pleine possession de son jab, a ajouté son entraîneur Marc Ramsay. On est rassuré parce qu’on a été en mesure d’avoir une bonne gestion de sa blessure. »

Avec une perte de poids difficile, on se demandait de quelle façon Lemieux allait gérer son énergie. Rien à dire dans la première moitié du combat. Ce fut plus ardu dans les six derniers rounds.

Avec un boxeur plus puissant, Lemieux aurait pu se retrouver dans le même pétrin qu’Adonis Stevenson avec Badou Jack dans les trois derniers assauts.

« J’étais bien préparé et je l’étais pour 12 rounds, a indiqué Lemieux. C’est l’adversaire le plus difficile à envoyer au tapis de ma carrière après Hassan N’Dam. »

Rappel à l’ordre

Tout n’a pas été parfait dans la prestation de Lemieux. D’ailleurs, on a vu son entraîneur le rappeler à l’ordre à quelques reprises dans la deuxième moitié du duel. Il n’aimait pas la façon que son boxeur se comportait.

« J’ai dû le ramener à la base sur le plan technique, a expliqué Ramsay. Il était un peu désorganisé dans sa façon d’attaquer. »

« Par contre, avant le 12e round, on lui a donné toutes les libertés. On voulait qu’il passe le knock-out à Achour. »

Pour ce qui est de l’opposition du Français, Ramsay n’a pas été surpris. Il savait que son boxeur allait devoir travailler de la première à la dernière cloche.

« C’est le type d’adversaire qu’on recherchait, a-t-il souligné. Lorsque tu regardes un boxeur sur vidéo, tu vois son âme. On a vu qu’il n’a jamais arrêté de foncer et qu’il était en grande forme. »