Une question de poids

QUÉBEC | Après la pesée ratée de David Lemieux vendredi, le promoteur Camille Estephan a annoncé qu’on assisterait au dernier combat de son poulain chez les poids moyens. Est-ce que le patron d’Eye of the Tiger Management a parlé trop rapidement ?

Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Au cours des prochains jours, Estephan rencontrera Lemieux et son équipe afin de faire un bilan du combat contre le pugnace Karim Achour.

Lemieux a livré une performance solide pour l’emporter par décision unanime. Cependant, ce n’est pas la victoire qu’on gardera en mémoire, mais bien le fait que Lemieux n’a pas été en mesure de respecter la limite de 160 lb pour la deuxième fois en 26 mois.

Pourtant, Estephan a mentionné sur toutes les tribunes que son boxeur avait respecté son plan de nutrition à la lettre. Lemieux avait une dizaine de livres à perdre au début de la semaine. Ce n’était pas souhaitable. À un certain moment, le corps humain a ses limites et Lemieux s’en est aperçu au moment où il devait perdre ses deux livres de trop.

Qui est le responsable de cette situation ? David Lemieux lui-même. Il est le responsable de chaque calorie qu’il ingère dans une journée. Même s’il avait tous les spécialistes du monde entier et tous les plans alimentaires possibles, c’est à lui que revient la tâche de maintenir son poids à un niveau acceptable. Pas à personne d’autre.

Selon les informations glanées au cours des 48 dernières heures, Lemieux pourrait continuer à se battre chez les 160 lb. Il devrait réduire son pourcentage de gras à un niveau inférieur à 10 %. Par contre, l’athlète de 29 ans doit être bien supervisé dans ce type d’opération.

Lorsqu’il a été questionné sur sa perte de poids et la possibilité de monter chez les 168 lb, Lemieux a été prudent après son combat.

« Je vais évaluer le tout avec mon équipe, mais j’ai des choses à ajuster », a indiqué Lemieux qui aimerait affronter Canelo Alvarez à son prochain combat.

Parce que le nerf de la guerre, c’est encore l’argent. S’il grimpe chez les super-moyens, il devrait dire adieu aux lucratifs combats à 160 lb. Dans le cas d’un duel contre Alvarez, ce sont des millions qu’il laisserait sur la table. C’est une grosse décision.

De lourdes conséquences

À chaque occasion où il n’a pas fait le poids, Lemieux a subi des conséquences. Contre James De La Rosa, le combat a été annulé. Son nom a été dans l’actualité pour les mauvaises raisons. Cette semaine, ce fut la même chose.

De plus, il a dû remettre 20 % de sa bourse à Achour (5000 $) et un pourcentage des ventes de la télé à la carte. Il a dû mettre une croix sur les deux ceintures mineures du WBC qui ont coûté plusieurs dollars en frais de sanction à son promoteur.

Et sa réputation sur la scène internationale pourrait en prendre un coup. Le monde de la boxe est petit et chaque information circule à la vitesse de l’éclair. Est-ce que ça pourrait lui nuire dans ses prochaines négociations pour un combat d’envergure ? Tout à fait.

On a déjà vu des contrats où les boxeurs étaient fortement pénalisés s’ils ne faisaient pas le poids. On peut prévoir que les prochains adversaires de Lemieux auront des demandes en ce sens. En attendant, Lemieux doit se regarder dans le miroir. Il a remporté une victoire convaincante contre Achour, mais le chemin n’a pas été une ligne droite. Il est impératif qu’il ne répète plus ce type d’erreur d’ici la fin de sa carrière, car il pourrait en payer le prix fort.