Une recette gagnante

PARIS | C’est le genre d’histoire qu’on aime raconter parce qu’elle est positive et fascinante. Disons que ça fait changement des malheurs du Canadien, de l’Impact, des Alouettes et... d’Eugenie !

Lorsqu’on a appris, en janvier 2017, que l’expérimenté Martin Laurendeau allait agir à titre d’entraîneur de Denis Shapovalov, on s’est dit que le joueur ontarien allait avoir un excellent mentor pour le guider à ses premiers pas dans le monde du tennis professionnel.

Qui aurait pu prédire que, 16 mois plus tard, ce diamant brut que Tennis Canada a confié à Laurendeau allait être poli et amélioré au point de figurer parmi les meilleurs joueurs du monde, à l’âge de 19 ans seulement ?

Shapovalov, qui est passé du 250e rang au classement de l’ATP en mars 2017 au 26e rang actuellement, ne se gêne pas pour témoigner son appréciation de l’aide fournie par Laurendeau. Après tout, c’est lui qui, conseillé par sa mère Tessa, a insisté pour que le Montréalais le prenne sous son aile l’an dernier.

Ce rôle d’entraîneur d’un joueur qui participe à tous les principaux tournois a forcé Laurendeau à délaisser, en décembre dernier, son rôle de capitaine de l’équipe canadienne de la coupe Davis, poste qu’il occupait depuis 2004 et dont il était fier. Il se devait d’agir ainsi afin de pouvoir concentrer tout son temps au développement de l’immense potentiel de Shapovalov.

Une belle complicité

Le soleil baissait à l’horizon en cette fin de journée estivale dimanche à Roland-Garros lorsque Shapovalov, ruisselant de sueur, a terminé sa séance d’entraînement en vue de son affrontement de premier tour de mardi face à l’Australien John Millman. L’occasion était belle pour s’entretenir longuement avec Laurendeau.

« Denis apprécie mon travail et c’est agréable à entendre. Il est vrai qu’on a développé une belle complicité, mais le mérite de ses succès lui revient. C’est lui qui est sur le terrain et qui doit composer avec la pression lorsque vient le temps de remporter de gros matchs », raconte l’entraîneur de 53 ans, qui a fait carrière comme joueur sur le circuit de 1986 à 1993, atteignant le 90e rang mondial en 1988 après une participation aux huitièmes de finale du US Open.

« J’ai eu l’occasion de travailler avec de nombreux joueurs depuis mes débuts comme coach pour Tennis Canada, ajoute Laurendeau. Je leur ai toujours transmis ma passion et mes connaissances. J’ai vécu de bons moments avec plusieurs d’entre eux, mais je dois reconnaître que le cas de Shapovalov est bien spécial. »

« Ses résultats, notamment sur la terre battue, dépassent toutes mes attentes. N’oublions pas qu’il en est à sa première année complète sur le circuit. Il y a eu un déblocage mentalement à Madrid, où il a atteint la demi-finale. On lui disait qu’il avait le talent pour briller sur tous les types de surfaces et il y croit maintenant. Sa progression est rapide et ça m’apporte une grande satisfaction. Je travaille avec un joueur d’exception. »

Une présence rassurante

La présence de Laurendeau est rassurante pour Shapovalov. Martin n’a manqué que trois tournois de son protégé en un an et demi, question de passer un peu de temps avec sa conjointe à Montréal.

« Il sait que j’ai vécu, comme joueur et comme entraîneur, 80 tournois du grand chelem. Je crois être en mesure de l’aider à bien canaliser ses énergies, car ce genre de tournoi peut en drainer beaucoup », explique Laurendeau.

« J’ai pu voir comment Roger Federer et Rafael Nadal se préparent pour les tournois du grand chelem et je refile certaines observations à Denis. Il y a tellement de détails auxquels il faut penser. Même le choix de l’hôtel a son importance. »

Privilégié

Laurendeau réalise qu’il fait l’envie de plusieurs entraîneurs en travaillant aux côtés d’un jeune prodige.

« Tout coach possède une fenêtre de trois à quatre ans avant d’avoir fait le tour dans le partage de ses connaissances avec un joueur, souligne-t-il. J’ai ma fenêtre et je la saisis. Denis possède un talent rare et je me sens privilégié de pouvoir travailler avec lui. Ce sont de grandes responsabilités que Tennis Canada m’a confiées et je veux m’impliquer aussi longtemps que possible. »

« À l’âge de 53 ans, c’est un défi idéal pour moi. C’est stimulant d’aider un jeune joueur à réaliser ses rêves. Les athlètes veulent tous participer aux tournois du grand chelem. Dans le cas de Denis, je ne m’attendais pas à ce que les choses débloquent aussi vite, mais je ne vais tout de même pas chercher à le freiner ! »

Zverev voit Shapo dans le top 10

Photo AFP

L’édition 2018 du tournoi de Roland-Garros s’est amorcée par un coup d’éclat alors que la championne de l’an dernier, Jelena Ostapenko, a été éliminée dès son premier match. La Lettone s’est inclinée 7-5 et 6-3 face à Kateryna Kozlova.

Ostapenko occupe le 5e rang au classement de la WTA et Kozlova, le 66e. C’est la première fois en 13 ans que la championne en titre à Roland-Garros se fait sortir dès le premier tour.

L’autre surprise de la journée a été la défaite encaissée par Venus Williams devant Qiang Wang en deux manches de 6-4 et 7-5. Venus était classée neuvième tête de série.

Du côté masculin, l’Australien Nick Kyrgios a dû déclarer forfait, étant toujours ennuyé par une blessure au coude droit.

L’Allemand Alexander Zverev, l’un des rares prétendants au titre autre que Rafael Nadal, a bien amorcé le tournoi en triomphant de Ricardas Berenkis en des manches de 6-1, 6-1, 6-2.

Le troisième joueur mondial, champion du tournoi de Madrid et finaliste à celui de Rome, n’est jamais parvenu à atteindre la ronde des quarts de finale dans un tournoi du grand chelem.

Zverev, 21 ans, ne se perçoit plus comme faisant partie de la prochaine génération et il prédit que Denis Shapovalov percera bientôt le top 10.

« Il est beaucoup question de la nouvelle génération qui s’impose au tennis, mais je crois qu’il faut cesser de nous identifier ainsi, a dit Zverev. Nous sommes plutôt la génération actuelle. J’occupe le troisième rang et je suis convaincu que Shapovalov viendra bientôt me rejoindre dans le top 10 tellement il est talentueux. »

Zverev a remporté ses deux duels en demi-finale contre Shapovalov, soit l’été dernier à Montréal et au début du mois à Madrid.

Un scénario « attentat »

Paris ayant été la cible d’attentats terroristes ces dernières années, on a relevé les mesures de sécurité au tournoi de Roland-Garros. À la Porte d’Auteuil, les spectateurs (et les journalistes) sont contrôlés à trois reprises avant de faire leur entrée sur le site.

On a droit à une première fouille de notre sac à dos avec contrôle du billet ou du laissez-passer. Puis, c’est le passage au détecteur de métal, et ça se termine par une autre fouille du sac ainsi qu’une fouille corporelle.

Environ 600 personnes ont été embauchées pour veiller à la sécurité sur le vaste site de Roland-Garros. Il y a quelques jours, les organisateurs ont testé leur dispositif de sécurité dans une simulation de crise (prise d’otages, mouvement de foule aux portes du complexe, incendie dans le stationnement du court Suzanne-Lenglen).

« On est dans un contexte qui fait des événements sportifs des cibles potentielles. Il faut donc être prêts à faire face à toute éventualité », a expliqué Bernard Giudicelli, président de la Fédération de tennis de France, au quotidien L’Équipe.

Un concert-bénéfice pour Wozniak

L’ancien joueur de tennis Stéphane Bonneau a décidé d’organiser un concert-bénéfice pour venir en aide financièrement à Aleksandra Wozniak. L’événement se tiendra au Quai 5160 (maison de la culture de Verdun) le vendredi 22 juin à 19 h 30, et plusieurs artistes monteront sur scène.

« Je connais Aleksandra depuis ses débuts et elle mérite qu’on l’encourage à poursuivre sa carrière, a souligné Bonneau, qui a évolué dans les rangs professionnels dans les années 1980. Elle n’a que 30 ans. C’est trop jeune pour prendre une retraite forcée. J’encourage les amateurs de tennis à participer à sa collecte de fonds sur la plateforme GoFundMe [une somme de près de 5000 $ a déjà été amassée]. Aleksandra est talentueuse et elle est capable de relancer sa carrière. Elle est un exemple de persévérance. »

On peut se procurer des billets au café Second Cup de L’Île-des-Sœurs ou en contactant Stéphane Bonneau à son adresse courriel : stephane_bonneau@hotmail.com.

Des affiches faisant la promotion du concert-bénéfice ont été placées dans la majorité des clubs de tennis de la région de Montréal. Wozniak a confirmé sa présence à la soirée.