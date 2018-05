1,2 M$ pour la sécurité routière dans la région de Québec

Le gouvernement du Québec a annoncé lundi une aide financière de plus de 1,2 M$ pour réaliser 10 projets de sécurité routière dans la région de la Capitale-Nationale.

La ministre déléguée aux Transports Véronyque Tremblay avait en main la liste des projets retenus lors d’un point de presse tenu dans sa circonscription de Chauveau.

Divers organismes recevront des sommes par le Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière, dans lequel sont versées les amendes perçues par les radars photo et appareils aux feux rouges.

Parmi les projets, on retrouve notamment de la sensibilisation près des écoles, l’achat d’afficheurs de vitesse, l’aménagement de passage piétonnier et de trottoir, de même qu’une étude comparative plus poussée du système de gestion des piétons à Québec et Montréal. On souhaite ainsi déterminer les meilleurs outils existants.

Un projet touche également les victimes de la route. L’Association des TCC des deux-rives, qui recevra 167 424 $, mettra sur pied un programme de soutien à domicile favorisant l’autonomie des personnes traumatisées craniocérébrales.