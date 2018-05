21 routes meurtrières toujours dangereuses

Plusieurs recommandations formulées par des coroners découlent d’accidents mortels survenus sur les routes du Québec et s’adressent au ministère des Transports ou aux municipalités.



Ces propositions ont pour objectif d’améliorer la sécurité du réseau routier, afin de sauver des vies. Or, des années plus tard, plusieurs d’entre elles n’ont pas été appliquées, a constaté Le Journal dans le cadre d’une vaste enquête.



Voici une carte interactive qui vous permettra de découvrir une vingtaine de zones accidentogènes ciblées par les coroners, qui n’ont toujours pas fait l’objet de modifications. En sélectionnant les symboles sur la carte, vous connaitrez l’histoire qui se cache derrière chacun de ces lieux dangereux.