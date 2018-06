8 choses à faire dans un roadtrip à Burlington, au Vermont

Située à environ deux heures de route de Montréal et quatre heures de Québec, la sympathique municipalité américaine de Burlington constitue une destination idéale pour passer un week-end à l’extérieur du pays.

Bien qu’elle n’en soit pas la capitale, qui est Montpelier, Burlington est la plus grande ville de l’État du Vermont.

Elle reste toutefois une petite municipalité à la fois charmante et pittoresque, avec ses quelque 42 400 habitants, soit l’équivalent de Rouyn-Noranda.

Burlington est reconnue comme étant une ville verte axée sur le développement durable. Elle est d’ailleurs devenue il y a quelques années la première ville des États-Unis à consommer de l’énergie entièrement renouvelable.

Voici 8 activités à faire à Burlington et dans les environs

1. Faire du lèche-vitrine sur Church Street

Cette artère piétonnière située en plein cœur de la municipalité est un incontournable. Plusieurs commerces et restaurants s’y trouvent.

C’est l’endroit idéal pour faire du lèche-vitrine ou relaxer sur une des nombreuses terrasses.

2. Casser la croûte au Farmer’s Market

Le Farmer’s Market prend place tous les samedis matin au City Hall Park, situé tout près de l’hôtel de ville de Burlington. L’événement fait visiblement partie des habitudes des résidents, qui s’y déplacent en grand nombre avec toute la famille.

De nombreux producteurs y installent leurs étals remplis de délicieux produits maison, que ce soit des fruits ou des légumes frais, des dîners, des desserts, des breuvages, etc. Difficile de résister!

3. Découvrir la ville... en Segway!

Vous rêvez de rouler en Segway? C’est votre chance!

Pour ceux qui ne connaissent pas cet inusité mode de transport, le Segway ressemble aux diables utilisés par les déménageurs, mais avec d’immenses roues. Il suffit de monter dessus et de pencher son corps vers l’avant pour avancer.

Une entreprise offre un service de location de Segway, ainsi que des tours historiques accompagnés d’un guide pour découvrir la municipalité. Fous rires garantis!

4. Faire un tour de vélo

Envie de vous dégourdir les jambes? Burlington compte une magnifique piste cyclable, bordant le lac Champlain.

L’Island Line Trail est d’une longueur de 23 km et on y découvre plusieurs attraits, comme la vue sur l’eau, des parcs et la Earth Clock, une immense horloge-boussole où l’on peut estimer l’heure qu’il est grâce à son ombre.

Si vous préférez ne pas trimbaler votre bicyclette, il est possible de louer un vélo dans la ville.

5. Boire une bière

Amateurs de houblon, tenez-vous bien. Avec une pluralité de microbrasseries, le Vermont est un véritable paradis de bières IPA toutes plus délicieuses les unes que les autres.

Cette spécialisation du Vermont dans les IPA n’est certainement pas étrangère à la mythique Heady Topper de la brasserie The Alchemist, située à Stowe, à 45 minutes de Burlington, reconnue comme une pionnière dans le style.

La ville de Burlington et ses environs comptent également de nombreuses microbrasseries, dont nos coups de cœur Foam Brewers, Four Quarters Brewing et l’incroyable Burlington Beer Company.

6. Regarder le coucher de soleil au parc Waterfront

Situé sur le bord du lac Champlain, le parc Waterfront est idéal pour une petite marche romantique. Il est agrémenté de larges balançoires et d’arbres à fleurs roses.

C’est l’endroit parfait pour prendre le temps de décrocher, lire un livre ou admirer le coucher de soleil.

7. Magasiner des vinyles

Bien que Burlington soit une petite ville, elle compte visiblement plusieurs amateurs de vinyles, alors que trois boutiques spécialisées sont situées sur le territoire de la municipalité.

Nous avons eu un coup de cœur pour le Pure Pop Records, qui offre un très grand choix de vinyles, peu importe les styles et les époques.

8. S’empiffrer de crème glacée

Saviez-vous que les crèmes glacées Ben & Jerry proviennent du Vermont? La fabrique de glace est située à Waterbury, soit à une trentaine de minutes de Burlington. Et sincèrement, ça en vaut le détour!

Sur place, des dizaines de saveurs de crème glacée différentes sont offertes. Il est aussi possible de visiter l’usine, moyennant quelques dollars.

Un cimetière des saveurs est également ouvert au public. Une idée insolite qui permet de voir toutes les saveurs de crème glacée disparues depuis la fondation du Ben & Jerry.