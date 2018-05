Bilinguisme des lois: le Barreau propose de régler hors cour

Le Barreau du Québec propose à la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, de régler hors cour sa poursuite contre le président de l’Assemblée nationale au sujet de l'adoption simultanée des lois québécoises en français et en anglais.

Pour régler le litige, l’organisation représentant les avocats demande toutefois à la ministre de mettre en application des mesures qu’elle a proposées en mars 2017.

Dans ces mesures, on note l’embauche de deux juristes civilistes ayant une parfaite maîtrise de l’anglais, l’embauche de traducteurs supplémentaires et un accroissement de la collaboration et de la proximité des traducteurs, réviseurs et légistes, notamment des juristes anglophones, tout au long du processus d'adoption des lois.

Les réformes majeures en matière civile devraient aussi faire l'objet d'une évaluation quant à la possibilité d’ajouter des ressources pour traiter ces dossiers.

Rappelons que le Barreau juge que d’écrire les lois d’abord en français, avant de les traduire en anglais, serait inconstitutionnel. L'organisme a déposé une poursuite pour obliger l’Assemblée à écrire systématiquement ses lois dans les deux langues.

Cette joute légale suscitait toutefois une certaine grogne parmi les membres. Les opposants estimaient que ce n'était pas le rôle de l’organisation de prendre position dans un débat aussi politique que le bilinguisme des lois.

Jeudi dernier, les membres du Barreau réunis en assemblée ont voté à 52 % pour que leur organisation abandonne ses démarches allant dans ce sens.