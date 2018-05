Ce jeu vidéo où l’on peut commettre une tuerie dans une école sème la controverse

Vous ne rêvez pas, Active Shooter, un jeu vidéo dans lequel on pourra simuler une tuerie dans un établissement scolaire devrait sortir sur la plateforme Steam le 6 juin prochain.

Une pétition pour empêcher la sortie du jeu "Active shooter", qui propose d'incarner un tueur en pleine fusillade dans une école : https://t.co/oAXzUzuQin pic.twitter.com/HNT2PYTaga — BFM Tech (@BFM_Tech) 28 mai 2018

Une pétition qui vise à empêcher la sortie du jeu a d’ailleurs été lancée, il y a trois jours, par une certaine Stephanie Robinett. Près de 23 000 personnes l’ont déjà signée au moment d’écrire ces lignes.

«Comment quelqu’un peut-il dormir la nuit en sachant qu’il tourne les tueries dans les écoles en divertissement», a-t-elle écrit.

Sur la fiche descriptive du jeu, on y indique que l’on peut faire partie de la police ou bien être le tireur. Le but du jeu est soit de neutraliser le tireur ou bien de faire le plus de victimes possible.

«Il s’agit d’un jeu vidéo destiné à des fins de divertissement et de simulation, peut-on également lire. Ce n’est pas à prendre au sérieux.»

Comme le rapporte Global News, la critique du jeu arrive peu de temps après que 10 personnes aient été tuées dans une école de Sante Fe au Texas.

Voici une courte vidéo montrant à quoi le jeu ressemble.