Ces accessoires de l’ère 2.0

Phare et feu pour vélo

Photo courtoisie

Photo courtoisie

On devrait tous être équipés d’un phare avant blanc et d’un feu arrière rouge sur notre vélo et pourtant... Pour les deux, MEC offre un modèle à DEL plasma, en mode continu ou clignotant. Boîtier résistant à l’eau. Rechargeable avec un câble USB (inclus).