Course contre la montre pour les parents d’Ariel Kouakou

Les proches du jeune Ariel Jeffrey Kouakou, disparu depuis le 12 mars, se lancent dans une course contre la montre dans le but de récolter 20 000 signatures d’ici le 11 juin pour convaincre le gouvernement de former une unité d’intervention mixte spécialisée dans les cas d’enlèvements.

«Je respecte la procédure policière, mais avec la lourdeur que cela peut prendre, ça joue sur la vie d’individus», a déclaré le père d’Ariel, Frédéric Kouakou, qui reste convaincu que son garçon de 10 ans a bel et bien été enlevé.

M. Kouakou était accompagné ce matin de plusieurs proches et de la députée Rita de Santis pour le lancement officiel de cette pétition au Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville.

Mme de Santis s’est portée volontaire pour soutenir la pétition devant l’Assemblée nationale à Québec.

«Dès qu’on me l’a demandé, j’ai tout de suite dit oui», a-t-elle affirmé en prenant soin de mentionner qu’elle ne se prononcerait pas sur l’utilité d’une telle unité d’intervention, mais que son devoir de députée l’obligeait à soutenir la famille Kouakou.

«Mère de trois enfants, je ne peux imaginer la peine que vous ressentez», a-t-elle ajouté en direction des parents du jeune Ariel.

La fin imminente de la présente session parlementaire à Québec met une pression particulière sur le groupe puisque la pétition doit être déposée avant le 11 juin afin d’être considérée par les parlementaires. Sinon, il se pourrait que les parents d’Ariel doivent tout recommencer à l’automne prochain.

«On vise 20 000 signatures, mais si on en a 1000, on va quand même déposer la pétition», a souligné la députée de Santis.

«On met vraiment l’accent sur la pétition électronique, allez la signer [sur le site de l’Assemblée nationale]», a martelé M. Kouakou en ajoutant que «s’il y avait eu une unité comme celle qu’on veut, dans les premières minutes, elle aurait pris les choses en main et on aurait abouti à des résultats».