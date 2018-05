Décès d'Aurélien Chup-Mourareau: une cellule de crise à la polyvalente de l'Ancienne-Lorette

La direction de la polyvalente de L’Ancienne-Lorette a mis en place une cellule de crise afin de soutenir les camarades de classe d’Aurélien Chuop-Mourareau, retrouvé sans vie vendredi dernier.



«Dans un premier temps, la direction a envoyé un courriel aux employés pour être à l’écoute et être vigilant au cas où des élèves ressentiraient le besoin d’en parler», indique Alain Vézina, porte-parole à la Commission scolaire des Découvreurs.



Une équipe est sur place depuis lundi matin, prête à intervenir auprès des élèves, ajoute le porte-parole. Cette équipe est composée de psychoéducateurs de la commission scolaire et de techniciens en éducation spécialisée, précise M. Vézina.



«Parallèlement à ça et à l’initiative d’une élève qui était dans l’entourage de la victime, une banderole de papier a été installée pour que les élèves puissent écrire des messages de sympathie», explique le porte-parole.



«Les élèves sont invités à s’exprimer sur cette banderole», indique M. Vézina, ajoutant que la banderole était déjà bien garnie de message, en matinée lundi.



Également, plusieurs élèves se sont vêtus de noir, en hommage à la jeune victime.



Un message sera envoyé à tous les parents, afin de les tenir au courant de la procédure mise en place pour accompagner les élèves.



Aurélien Chuop-Mourareau était porté disparu depuis mercredi dernier. Son corps a été retrouvé vendredi au pied d’une carrière, à Beauport.



Le garçon aurait pu chuter de façon accidentelle ou volontaire, ou encore être victime d’un crime, selon le Service de police de la Ville de Québec. Une autopsie sera pratiquée à Montréal cette semaine sur le corps et devrait permettre d’en savoir plus.