Deux projets de films pour Jean-Marc Vallée

Alors qu’il est en train de mettre la touche finale sur sa prochaine série télé, Sharp Objects, qui sera diffusée cet été sur les ondes de la chaîne américaine HBO, le cinéaste québécois Jean-Marc Vallée ne cache pas qu’il brûle d’envie de revenir au cinéma. Il planche d’ailleurs sur deux projets de films qui pourraient se concrétiser dès l’an prochain.

À l’occasion d’une rencontre avec quelques médias, lundi après-midi, avant une cérémonie au cours de laquelle il a reçu, avec 19 autres personnalités québécoises, un insigne de l’Ordre des arts et des lettres du Québec, Jean-Marc Vallée n’a pas voulu donner de détails sur ces deux mystérieux projets.

Est-ce que ce sera un autre film américain ? Ou le cinéaste de 55 ans pourrait-il revenir tourner un nouveau long métrage en français au Québec ?

« Je ne suis pas encore rendu à revenir au Québec travailler en français sur un scénario, mais j’ai deux projets de films actuellement sur ma table de travail », a répondu Vallée en restant vague sur le sujet.

« Lequel va débloquer en premier ? Mystère. Vous le saurez éventuellement », a-t-il ajouté avec un sourire en coin.

Repos mérité

Avant de se plonger dans le tournage d’un autre film, le réalisateur de Dallas Buyers Club et C.R.A.Z.Y. entend bien s’accorder­­­ une pause de six mois à partir de juillet. De son propre aveu, les tournages des séries américaines Big Little Lies (avec Reese Witherspoon et Nicole Kidman) et Sharp Objects (avec Amy Adams) lui ont demandé beaucoup d’énergie ces deux dernières années.

« C’est un concours de circonstances qui m’a amené à faire deux séries télé une après l’autre, dit-il. Et je dois dire que je suis épuisé. C’est long, c’est marathonien, voire herculéen ! Je me sens comme un superhéros d’avoir fait deux séries télé, 182 jours de tournage en 20 mois. J’en perds mes cheveux qui deviennent de plus en plus gris. Là, je reviens au long métrage parce que je ne peux pas continuer comme ça. »

Que ce soit au cinéma (Dallas Buyers Club, Wild) ou à la télé (Big Little Lies, Sharp Objects), Vallée dit savourer pleinement son expérience comme réalisateur à Hollywood. Et il ne tarit pas d’éloges à l’égard des Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Amy Adams, Matthew McConaughey et autres stars qu’il a dirigées au cours des dernières années :

« J’adore côtoyer ces acteurs et ces actrices-là, et je me pince le soir à l’idée de pouvoir travailler avec des grands talents comme eux. Mais en même temps, on les trouve peut-être plus grands parce que c’est le cinéma hollywoodien et qu’ils occupent une grande place dans les médias à l’échelle planétaire. C’est pas mal pareil pour moi de travailler avec Michel Côté, Danielle Proulx, Évelyne Brochu ou Hélène Florent. Je ne vois pas de différence au niveau du jeu. La grande différence, c’est au niveau du star-system, qui est plus imposant et impressionnant à Hollywood. »

Ambassadeur culturel

C’est accompagné de ses deux fils que Jean-Marc Vallée a reçu lundi son insigne de l’Ordre des arts et des lettres du Québec qui souligne son apport à la culture québécoise. Il s’est dit touché par cet hommage et a admis avoir eu une pensée pour ses parents.

« Malheureusement, ils ne sont pas là, ils sont partis, a confié Vallée. Mais je viens d’une famille humble qui n’avait pas beaucoup d’argent et dans laquelle il n’y avait pas beaucoup d’art. C’est drôle de voir comment ils m’ont quand même donné envie d’embrasser cette carrière-là et de voir que c’était possible, même si je viens de la classe moyenne pauvre et que je n’ai pas eu d’éducation. »

Les 19 autres personnalités honorées