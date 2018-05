Disparition d'une adolescente de 17 ans

LAVAL | Une adolescente de 17 ans a été portée disparue, lundi, près d'une semaine après avoir été vue pour la dernière fois à Laval.

Allyson Bruce a quitté son domicile familial le 20 mai dernier, en prétendant qu'elle se rendait chez des amis, mais elle n'est jamais rentrée chez elle, a expliqué la police de Laval.

La famille d'Allyson craint pour sa sécurité puisque la jeune femme aurait de mauvaises fréquentations. Elle pourrait se trouver sur le territoire de la ville de Montréal.

L'adolescente mesure 1,60 m (5' 3''), pèse 52 kg (115 lb) et a les cheveux bruns et les yeux bleus. Elle a aussi un tatouage d'étoile sur le poignet droit. Au moment de sa disparition, elle portait un chandail gris à manches longues, un jogging armé de couleur pâle et des souliers de sport rouges de marque Nike.

Quiconque l'aperçoit peut communiquer avec les autorités via le 450 662-INFO (4636) ou le 911 en mentionnant le dossier LVL 180524 010.